Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Meryem çocuğunu doğurmak için kararlı davranıyor. Ceylan ile Hızır yakınlaşması Meryem'e nasıl sonuçlar doğuracak? Ekrem, Güneş ve Hakkı'nın masaya oturmak için hazırlanıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 97. yeni bölümünde tüm detaylar ortaya çıkacak.

Senaryosunu Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener'in yazdığı, baş rollerini Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Sanem Çelik, Mesut Akusta, Olgun Şimşek ve Tarık Ünlüoğlu'nun paylaştıkları derin devlet ve mafya konulu aksiyon dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz her Salı akşamı ekrana gelmektedir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 97. YENİ BÖLÜM FRAGMANI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 96. son bölümün ardından 97. yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Yaklaşık 5 gündür yayınlanmayan yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak sorusu araştırılıyor. Geçen haftaya bakacak olursan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 97. yeni bölüm fragmanı yarın ya da Pazartesi günü yayınlanacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM

Etrafındakilerin sağlığıyla ilgili söylediklerine aldırış etmeyen Meryem, çocuğunu doğurmak konusunda kararlıdır. Aldığı bu zor karar sonucunda, ardında bırakacaklarını emanet edebileceği tek kişi ise Ceylan'dır. Hızır'a olan düşkünlüğü herkes tarafından bilinen Ceylan, son zamanlarda yakınlaşmaya başladığı Meryem'in bu arzusu sonucu kazanmakla kaybetmek arasında bir yerde kalır. Diğer tarafta da olaylar durulmak bilmez. Ekrem, Güneş ve Hakkı'nın masaya oturma hazırlığı yaptığı günlerde, Çakırbeylilerin atacağı her yanlış adım aileden birinin kaybına sebebiyet verebilir. Düşmanlarıyla savaşırken dahi gücünü ailesinden aldığını söyleyen Hızır, onu güçsüz bırakabilecek şeyin de ailesi olduğunu, yaşayacağı yeni kayıpla tekrar görecektir.

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