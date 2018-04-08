Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Servet ne kadar ölümden kaçmak istese de kaçamadı. Çakırbeyliler derhal intikam peşine düşünce ortalık karıştı. Hızır'ı yıkacak asıl kötü haber geliyor... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 98. yeni bölümünde tüm detaylar ortaya çıkacak.

Senaryosunu Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener'in yazdığı, baş rollerini Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Sanem Çelik, Mesut Akusta, Olgun Şimşek ve Tarık Ünlüoğlu'nun paylaştıkları derin devlet ve mafya konulu aksiyon dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz her Salı akşamı ekrana gelmektedir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 98. YENİ BÖLÜM FRAGMANI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 96. son bölümün ardından 98. yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Yaklaşık 5 gündür yayınlanmayan yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak sorusu araştırılıyor. Geçen haftaya bakacak olursan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 98. yeni bölüm fragmanı yarın ya da Pazartesi günü yayınlanacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM

Canını kurtarmak için yurtdışına gitme planları yapan Servet ölümünden kaçamamış, Güneş'in tetikçilerinin kurbanı olmuştur. Büyük kayıplarına sessiz kalamayacak Çakırbeyliler derhal intikam peşine düşerler. Tetiği çekenden ziyade, bu ölüm emrini verenle ilgilenen Hızır karşılık vermekte geç kalmaz. Hızır'ı bitirmek için sevdiklerine dokunmak gerektiğini bilen düşmanları da yaptıkları ölüm listesinde ilk sıraya Meryem'i alarak aileyi derdinden sarsacak hamle için harekete geçerler. Meryem ise çocuğunu doğurmak uğruna çoktan kendi canından geçmiştir. En sevdiğini korumak adına tüm kötü haberleri evinden uzak tutmaya çalışan Hızır'ın onu yıkacak asıl kötü haberi öğrenmesi ise an meselesidir.

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