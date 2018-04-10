Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 98. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm hakkında ipuçları içeren yeni bölüm fragmanına Hızır'ın akılalmaz intikamı damga vurdu. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 98. yeni bölüm fragmanı ve detaylar...

HIZIR'IN AKILALMAZ İNTİKAMI

Ekrana gelen 97. bölümüyle izleyicisinin beğenisini kazanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı, bölümün ardından yayınlanmamıştı. Merakla beklenen fragman yayınlandı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı;

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

Hızır Çakırbeyli şüphelerinde yine yanılmamış, arkasından iş çevirdiğini düşündüğü Alparslan'ı takip ederek Meryem ve Ceylan'ı hastanede gafil avlamıştır. Karısının ölümle burun buruna geldiğini öğrenen Hızır'ı kontrol etmek kolay olmayacaktır. Tüm masanın bir araya geldiği toplantıda, Çakırbeyli Ailesi'ne silah doğrultanların arkasında kim varsa, ne pahasına olursa olsun yok edileceği konusunda anlaşılır.

Böylece sevdiklerine dokunanlara neler yapabileceklerini gösteren Çakırbeyliler düşmanlarından gelecek yeni tehlikelere karşı da önlem almış olurlar. Bu güç gösterisinin hemen ardından yıllardır hapiste olan, normal şartlarda da kolay kolay dışarı çıkması beklenmeyen Reşit adlı bir bela ortaya çıkar. Masadan alacaklı olduğunu söyleyerek karşısına dikilen bu belayı başından savmak isteyen Hızır bunu kolay kolay başaramayacaktır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 97. SON BÖLÜM ÖZETİ

Canını kurtarmak için yurtdışına gitme planları yapan Servet ölümünden kaçamamış, Güneş'in tetikçilerinin kurbanı olmuştur. Büyük kayıplarına sessiz kalamayacak Çakırbeyliler derhal intikam peşine düşerler. Tetiği çekenden ziyade, bu ölüm emrini verenle ilgilenen Hızır karşılık vermekte geç kalmaz.

Hızır'ı bitirmek için sevdiklerine dokunmak gerektiğini bilen düşmanları da yaptıkları ölüm listesinde ilk sıraya Meryem'i alarak aileyi derdinden sarsacak hamle için harekete geçerler. Meryem ise çocuğunu doğurmak uğruna çoktan kendi canından geçmiştir. En sevdiğini korumak adına tüm kötü haberleri evinden uzak tutmaya çalışan Hızır'ın onu yıkacak asıl kötü haberi öğrenmesi ise an meselesidir.

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