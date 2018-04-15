Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz en son 98. son bölüm ile ekrana geldi. Hızır'ın başı büyük belaya girmişti. Yıllardır hapiste olan, normal şartlarda da kolay kolay dışarı çıkması beklenmeyen Reşit, Hızır'a rahat nefes aldırmayacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 99. yeni bölüm fragmanında ilk detaylar ortaya çıkacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 98. YENİ BÖLÜM FRAGMANI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Oyuncu kadrosunda Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Sanem Çelik, Olgun Şimşek, Tarık Ünlüoğlu, Mesut Akusta, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 98. bölümüyle izleyicisiyle buluştu.

Yayınlanan bölümün ardından, izleyiciler bir sonraki hafta ekrana gelecek olan 99. bölüm hakkında ipuçları edinmek için araştırma yapmaya başladı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

Geçen haftaya bakacak olursak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanı önümüzdeki tahmini olarak Pazartesi günü yayınlanacaktır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır Çakırbeyli şüphelerinde yine yanılmamış, arkasından iş çevirdiğini düşündüğü Alparslan'ı takip ederek Meryem ve Ceylan'ı hastanede gafil avlamıştır. Karısının ölümle burun buruna geldiğini öğrenen Hızır'ı kontrol etmek kolay olmayacaktır. Tüm masanın bir araya geldiği toplantıda, Çakırbeyli Ailesi'ne silah doğrultanların arkasında kim varsa, ne pahasına olursa olsun yok edileceği konusunda anlaşılır. Böylece sevdiklerine dokunanlara neler yapabileceklerini gösteren Çakırbeyliler düşmanlarından gelecek yeni tehlikelere karşı da önlem almış olurlar. Bu güç gösterisinin hemen ardından yıllardır hapiste olan, normal şartlarda da kolay kolay dışarı çıkması beklenmeyen Reşit adlı bir bela ortaya çıkar. Masadan alacaklı olduğunu söyleyerek karşısına dikilen bu belayı başından savmak isteyen Hızır bunu kolay kolay başaramayacaktır.

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