Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 98. son bölümü ile ekranlara geldi. Hızır Çakırbeyli şüphelerinde yine yanılmamış, arkasından iş çevirdiğini düşündüğü Alparslan'ı takip ederek Meryem ve Ceylan'ı hastanede gafil avladı.

Karısının ölümle burun buruna geldiğini öğrenen Hızır'ı kontrol etmek kolay olmayadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 98. SON BÖLÜM

Tüm masanın bir araya geldiği toplantıda, Çakırbeyli Ailesi'ne silah doğrultanların arkasında kim varsa, ne pahasına olursa olsun yok edileceği konusunda anlaşıldı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE HIZIR GÜNEŞİ ÖLDÜRÜYOR

Böylece sevdiklerine dokunanlara neler yapabileceklerini gösteren Çakırbeyliler düşmanlarından gelecek yeni tehlikelere karşı da önlem almış oldular.

Bu güç gösterisinin hemen ardından yıllardır hapiste olan, normal şartlarda da kolay kolay dışarı çıkması beklenmeyen Reşit adlı bir bela ortaya çıktı.

Masadan alacaklı olduğunu söyleyerek karşısına dikilen bu belayı başından savmak isteyen Hızır bunu kolay kolay başaramadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 99. YENİ BÖLÜM FRAGMANI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Oyuncu kadrosunda Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Sanem Çelik, Olgun Şimşek, Tarık Ünlüoğlu, Mesut Akusta, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 98. son bölümü ile izleyicisi ile buluştu. Yayınlanan bölümün ardından seyirciler bir hafta sonra ekranlara gelecek olan 99. bölümün fragmanını araştırıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

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