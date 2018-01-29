Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde, izleyici yeni bölümü merakla bekliyor. Dizinin yayınlanan son bölümünde Hızır ile Hakkı karşı karşıya gelmiş ve Hızır intikamını almıştı. Meryem'in oğlu Ömer hapse girmişti. Ömer, Meryem ve Hızır'ın gözleri önünde Hakkı'nın adamı tarafından boğularak öldürülmeye çalışılmıştı. O anları izleyici nefeslerini tutarak izledi. Peki Eşkıya Düyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümünde neler olacak işte detayaylar.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 89. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 89. bölümünde Meryem ile Ömer arasında hapisteki görüş sırasında gerginlik yaşanıyor. Ekrem ise yeni planlar yapıyor. Bu planlarda "Ortaya çıkarsak, Hızır'ı öldürmek kolay" sözleri heyecanı iyice arttıracağa benziyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 88. BÖLÜM

Senaryosunu Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener'in yazdığı, baş rollerini Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Sanem Çelik, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba, Tarık Ünlüoğlu ve Can Gürzap'ın paylaştıkları Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde; Pudra Hakkı masadan istediklerini alabilmek adına giriştiği mücadelesine üyelerin zaafları üzerine giderek devam etmektedir. Tipi'den başlayarak uygulamaya geçirdiği planları masadakilerle sınırlı kalmayacak, Ceylan'a kadar uzanacaktır. Kimsesiz Yaşar'a göre uzlaşma vakti geçmiş harekete geçme vakti gelmiştir. Çakırbeyliler dört bir koldan saldırıya geçerek Hakkı'yı köşeye sıkıştırma peşine düşerler. Hızır'ın gözleri önünde Ömer'e yapılanın da bir karşılığı olacaktır elbet… Ömer'in görüş esnasında başına gelenlere tanık olan Meryem, oğlunun daha fazla orada kalmasını istemez. Konumu itibariyle bunu sağlayabilecek tek kişi olan Ceylan'dan gelebilecek yardımı beklemekten başka çare yoktur. Bekleyişte olan Çakırbeyli hanesinin sakinliğini bozacak gelişmeler yaşanması ise an meselesidir.

Eşkıya

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 89. bölüm

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz fragman

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Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz

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EDHO fragman

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