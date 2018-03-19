Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 95. bölüm ile yarın akşam ekrana gelecek. Merakla beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 95. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hızır ve Ünal Kaplan'ın mücadelesi sonuç veriyor. Dizi de bu hafta aksiyon hiç bitmeyecek.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 95. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ile Salı günü ekrana gelecek. İzleyiciler uzun süredir yeni bölüm fragmanını bekliyordu. Yeni bölümde neler olacağını bekleyen izleyiciler için tanıtım yayınlandı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 95. BÖLÜM ÖZETİ

Hızır ve Ünal Kaplan'ın gizli düşmanları ortaya çıkarmak için başlattıkları mücadelenin sonuna gelinmiş, başta Hasan'ı bitirmek için yapılan operasyon başarılı geçmiştir. Herkesin tek tek sorguya alındığı günün sonunda varılmak istenen nokta, devletin tüm hainlerden temizlenmesidir.

Ne var ki Amerikalılar, onlar için çok önemli olan adamlarının alınmasına karşılık vermekte geç kalmaz. Görevini hakkıyla yerine getirmiş olmanın mutluluğu, abisinin hayatta olduğu gerçeğini öğrenmesiyle ikiye katlanan Ceylan'ın hevesi kursağında kalacaktır. Nihayet gerçek düşmanlarının yüzüne bakma fırsatını yakalayan Hızır da bir dönemin kapanışına sevinemeden, kendini yeni bir hikayenin içinde bulacaktır.

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