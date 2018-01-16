Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş başladı. Dizinin sona eren 87. bölümü sonrasında yeni bölüm fragmanını bekleyen izleyiciler, internette "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. yeni bölüm fragmanı" aramalarını yapmaya başladı. Dizinin ekrana gelecek olan 88. bölümünde neler yaşanacağını öğrenmek isteyen izleyiciler, merakla yeni bölüm fragmanını bekliyor.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?
Oyuncu kadrosunda Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Sanem Çelik, Mesut Akusta, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Tarık Ünlüoğlu ve Olgun Şimşek gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, ekrana gelen 87 bölüm ile izleyicisinin beğenisini kazanmıştı.
Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümü öncesinde yayın akışında yeni bölümü göremeyen izleyiciler, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm neden yok? sorusuna yanıt aramaya başladı.
Bu akşam oynanacak olan İstanbulspor - Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçı canlı olarak ATV'de yayınlanacak. Bundan dolayı da Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümü yayınlanmayacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. yeni bölümü 23 Ocak 2018 Salı günü izleyicisiyle buluşacak.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanı bu akşam yayına girebilir.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 87. BÖLÜM
İşlediği suçun bedelini kendi rızasıyla ödeyen Ömer'i hapiste zor günler beklemektedir. Oğlunun, vicdanının sesini duymasına yardımcı olan Meryem ise içeriden gelen kötü haberlere katlanmak zorunda kalacaktır. Pudra Hakkı ile yapılan karlı ticaret masadaki bazı isimlerin aklını karıştırmayı başarır.
Tehlikeli sularda yüzen masa üyelerinin, herkesi bir girdabın içine çekmesi an meselesidir. Hakkı'nın ortaklıktan bahsedip masaya oturmak istemesi de geri dönülmez bir yola girildiğinin göstergesidir. Başındaki türlü belalardan henüz kendini kurtaramamış Hızır ise dostu bildikleriyle bir savaşa girmenin eşiğindedir.
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