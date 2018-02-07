Atv'de yayınlanan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümü dün Ziraat Türkiye Kupası maçı nedeniyle yayınlanmdı. Son bölümde Meryem'in oğlu Ömer'in cezaevinde farklı biri olarak annesinin karşısına çıktığı, Çakırbeyliler'in yakınları tarafından altadıldığını düşünerek sarsıldığı Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın gelecek bölümü merakla bekleniyor. Peki, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman? EDHO 90. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm tarihi ve 90. bölüm fragmanı ile ilgili tüm detaylar...

EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 90. yeni bölümü, Ziraat Türkiye Kupası Gençlerbirliği - Beşiktaş maçı nedeniyle yayınlanmadı. Dizinin takipçileri heyecanla yeni bölümü beklerken 90. bölümün ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başladı. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 90. yeni bölümü 13 Şubat Salı günü izleyicisiyle buluşacak.

EDHO 90. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Geçtiğimiz hafta yayınlanan son bölümün ardından Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'on 90. bölüm fragmanı yayınlanmamıştı. Gelecek bölüme dair tüyoları araştıran izleyiciler 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 90. bölüm fragmanı yayınlandı mı' sorusuna yanıt aramaya başladı. Fakat Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 90. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayıncı kuruluş tarafından yayınlandığı zaman haberimizden izleyebilirsiniz.

EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Davut'un yaşadığı gerçeğini öğrenen Hızır'a ikinci sürpriz, Ünal ile iş birliği içinde olan Hızır Ali'den gelir. Yakınları tarafından aldatıldığını düşünen Çakırbeyliler, onlardan habersiz çevrilen oyunun büyüklüğü karşısında sarsılırlar. Uluslararası güçlerin savaşında bir adım önde olabilmek adına Hızır da bu oyuna katılmak, Pudra Hakkı ile uzlaşmak zorundadır. Ekrem'e kadar uzanan düşman zincirinin halkaları tek tek ortaya çıkarılıp yok edilene kadar da hep birlikte hareket etmek gerekecektir. Meryem'in aklı ise bir an önce cezaevinden çıkmasını beklediği oğlundadır. Bunun için Ceylan'dan yardım isteyen Meryem, oğlunu orada son kez ziyaret ettiğini düşünürken duydukları karşısında hayrete düşer. Annesinin karşısına eskisinden farklı biri olarak çıkan Ömer'in dönüşümü, bundan sonrası için seçtiği yolun göstergesidir.

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