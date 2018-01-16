Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? sorusu bu akşam ATV yayın akışını göre izleyiciler tarafından soruluyor. Çünkü 16 Ocak ATV yayın akışında bu akşam Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yerine İstanbulspor - Fenerbahçe Ziraat Türkye Kupası maçı yer alıyor. Peki EDHO 88. yeni bölümü ne zaman izleyici ile buluşacak? Tüm soruların cevapları haberimizde.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
EDHO 88. yeni bölümünün her hafta olduğu gibi bu akşam yayınlanması bekleniyordu. Ancak ATV yayın akışında yaptığı değişiklikle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bu hafta yayınlanmayacağını duyurdu. EDHO yeni bölümünün haftaya, yani 23 Ocak salı günü yayınlanması bekleniyor.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
İşlediği suçun bedelini kendi rızasıyla ödeyen Ömer'i hapiste zor günler beklemektedir. Oğlunun, vicdanının sesini duymasına yardımcı olan Meryem ise içeriden gelen kötü haberlere katlanmak zorunda kalacaktır. Pudra Hakkı ile yapılan karlı ticaret masadaki bazı isimlerin aklını karıştırmayı başarır.
Tehlikeli sularda yüzen masa üyelerinin, herkesi bir girdabın içine çekmesi an meselesidir. Hakkı'nın ortaklıktan bahsedip masaya oturmak istemesi de geri dönülmez bir yola girildiğinin göstergesidir. Başındaki türlü belalardan henüz kendini kurtaramamış Hızır ise dostu bildikleriyle bir savaşa girmenin eşiğindedir.
ATV YAYIN AKIŞI - 16 OCAK
ATV yayın akışı için izleyiciler internette araştırma yapmaya başladı. Saat 20:30'da yayınlanacak olan İstanbulspor - Fenerbahçe karşılaşması nedeniyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yayınlanıp yayınlanmayacağını merak eden izleyiciler, bu akşam ATV'de hangi programların olduğunu araştırıyor. İşte ATV yayın akışı:
06:45 - Beni Bırakma
08:00 - Kahvaltı Haberleri
10:00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 - atv Gün Ortası
14:00 - Bahtiyar Ölmez
15:00 - Beni Bırakma
16:20 - Esra Erol'da
19:00 - atv Ana Haber
19:45 - Kupa Günlüğü
20:30 - İstanbulspor - Fenerbahçe
22:35 - Cennet'in Gözyaşları
00:30 - Beni Bırakma
01:40 - Kanatsız Kuşlar
04:20 - Kırgın Çiçekler
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