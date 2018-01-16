Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? sorusu bu akşam ATV yayın akışını göre izleyiciler tarafından soruluyor. Çünkü 16 Ocak ATV yayın akışında bu akşam Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yerine İstanbulspor - Fenerbahçe Ziraat Türkye Kupası maçı yer alıyor. Peki EDHO 88. yeni bölümü ne zaman izleyici ile buluşacak? Tüm soruların cevapları haberimizde.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

EDHO 88. yeni bölümünün her hafta olduğu gibi bu akşam yayınlanması bekleniyordu. Ancak ATV yayın akışında yaptığı değişiklikle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bu hafta yayınlanmayacağını duyurdu. EDHO yeni bölümünün haftaya, yani 23 Ocak salı günü yayınlanması bekleniyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İşlediği suçun bedelini kendi rızasıyla ödeyen Ömer'i hapiste zor günler beklemektedir. Oğlunun, vicdanının sesini duymasına yardımcı olan Meryem ise içeriden gelen kötü haberlere katlanmak zorunda kalacaktır. Pudra Hakkı ile yapılan karlı ticaret masadaki bazı isimlerin aklını karıştırmayı başarır.

Tehlikeli sularda yüzen masa üyelerinin, herkesi bir girdabın içine çekmesi an meselesidir. Hakkı'nın ortaklıktan bahsedip masaya oturmak istemesi de geri dönülmez bir yola girildiğinin göstergesidir. Başındaki türlü belalardan henüz kendini kurtaramamış Hızır ise dostu bildikleriyle bir savaşa girmenin eşiğindedir.

ATV YAYIN AKIŞI - 16 OCAK

ATV yayın akışı için izleyiciler internette araştırma yapmaya başladı. Saat 20:30'da yayınlanacak olan İstanbulspor - Fenerbahçe karşılaşması nedeniyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yayınlanıp yayınlanmayacağını merak eden izleyiciler, bu akşam ATV'de hangi programların olduğunu araştırıyor. İşte ATV yayın akışı:

06:45 - Beni Bırakma

08:00 - Kahvaltı Haberleri

10:00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 - atv Gün Ortası

14:00 - Bahtiyar Ölmez

15:00 - Beni Bırakma

16:20 - Esra Erol'da

19:00 - atv Ana Haber

19:45 - Kupa Günlüğü

20:30 - İstanbulspor - Fenerbahçe

22:35 - Cennet'in Gözyaşları

00:30 - Beni Bırakma

01:40 - Kanatsız Kuşlar

04:20 - Kırgın Çiçekler

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