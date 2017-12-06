Eşkıya 85. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Edho 85. bölüm fragmanı çıktı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı için izleyiciler sona eren bölümün ardından bekleyişe geçti. 83. bölümün sona ermesiyle internet üzerinde "Eşkıya 84. bölüm fragmanı" ve "Eşkıya yeni bölüm fragmanı" aramalarını yapan izleyiciler, merakla yeni bölüm fragmanını beklemeye başladı. Peki Eşkıya yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Edho 84. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Oyuncu kadrosunda Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Sanem Çelik, Tarık Ünlüoğlu, Olgun Şimşek, Mesut Akusta, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, ekrana gelen 83. bölümüyle nefes kesti.

Birçok gelişmenin yaşandığı 83. bölümün ardından da Eşkıya yeni bölüm fragmanı için bekleyiş başladı. Yeni bölümde neler yaşanacağını araştıran izleyiciler, merakla 84. bölüm fragmanını bekliyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kısa bir süre içinde yayınlanması beklenen fragmanda yeni bölüm hakkında ipuçları verilecek.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ekrana gelen 83. bölümünde;

Otel odasında Hızır'ı Candan ile gören Meryem, bir hareketle Hızır'ı yere serdi. Öte yandan ekrana gelen yeni bölümün başında Hızır ile Candan'ın arasında gerçekte ne geçtiği görüldü. Hızır, odasına girdikten sonra duş almak için bornozunu giyiyor ve kapıya Candan geliyor. Candan'ın içeriye geçmesinin ardından kapı çalıyor ve Meryem'e kapıyı Candan açıyor. Bu esnada Hızır'ı bornozlu gören Meryem, Hızır'ın onu aldattığını düşünüyor. Hızır, Meryem'e "Biz Candan Hanım ile aşağıda tanıştık." dedi. Ancak Meryem ise "Bu mu açıklama? Aşağıda tanışırım, yukarıya çıkarırım mı?" diye yanıtladı. "Meryem sana sözüm var" diyen Hızır'a yanıt olarak da "Sözün var, şu haline bak. Bırak bana söz vermeyi, bundan sonra selam bile verme." dedi ve Hızır'ı iterek cam sehpanın üzerine düşürdü.

Candan ise Hızır'a "Çok üzgünüm, gece gece başınıza bela oldum. Az önce Selda'ya da dedim. Acaba sabah eşinizle konuşsam da, sizi daha fazla bu durumda bırakmasam." dedi. Hızır ise, "Senin bir kabahatin yok. En azından bunu ben biliyorum. Gerek yok. Benim karım onu aldatmama alışkın da, aldatmamama alışkın değil." dedi.

Öte yandan Ünal, Ekrem'e "Evet, Hızır çapkındır ama herhangi biriyle değil." dedi. Ekrem ise "Mesele bu mü Ünal? Hızır iyiye doğru gitmiyor. Sıradan biriyle ya da başka biriyle. Şimdi zamparalık yapmanın zamanı mı? Nursel diyoruz, Yılmaz hainmiş diyoruz ve işlerimiz yoluna girmişken, Hızır işi gücü bırakmış, kendimi nasıl öldürtürüm diye plan yapıyor." dedi. Ünal ise "Ekremciğim, bu Hızır'ın oturduğu günden beri yüzüne bakarım. Bir kere bile parayı umursadığını görmedim. Hatta umursayanları aşağıladığını bilirim. Hızır herkesten güçlü olmak istiyor. Bir tek anlamadığı, kendinden dahagüçlü olan birini asla tanıyamayacağı" dedi.

Amerikan Ahmet'in kaçırılmasının ardından Hızır'a da Amerikan Ahmet'in kaçırıldığını söyleyen Yaşar, "Eniştemiz, Mürsel'in izini buldu. Reis ne adamsın ya, sen koca cam sehpayı kır, bütün kimsesizler seni konuşuyor. Ciddi bir şey yoktur inşallah?" dedi. Hızır ise "Başlatmayın şimdi camınızdan. Ben daha dün burada bir şeye bulaşmayacaksınız. Mürsel'in izini sürmeyeceksiniz, dışarıda çıkıp gezeceksiniz demedim mi?" dedi. Yaşar ise "Allah için dedin reis, burada inkar eden yok." diye yanıtladı.

Öte yandan Kara Mürsel, Candan ile gece kulübünde oturan Hızır'a silahlı adamlarıyla baskın yapıyor ve Hızır silahını Mürsel'e teslim ediyor. Mürsel, Hızır'ın yüzünü tokatlayarak "Öyle değil mi Çapkın?" diyor. Tam bu esnada Candan'ın belinden silahı alan Hızır, silahını Mürsel'e doğrultuyor ve gece kulübündeki garsonların Hızır'ın adamı olduğu anlaşılıyor. Hızır'ın adamları olan garsonlar, Mürsel'in adamlarını etkisiz hale getiriyor. "Şimdi seni burada öldürürdüm ama Yaşar'a söz verdim, seninle konuşacakları varmış." diyor.

Ardından Yaşar, DJ kabininden çıkarak "Buraya gelmeden önce, reis dedi ki; benim bir planım var ama kimse bilmeyecek. Dedim ne ola ki acaba? Mürsel'i avlayacağım, dedim ki hangi Mürsel'i? Dedi ki seni cezaevinde şişletmeye çalışan Mürsel'i. Dedim Kara Mürsel için avcı diyorlar, biz onu nasıl avlayalım? Dedi ki eskidendi o, şimdi gözlerine tavuk karası çökmüş geceleri görmüyor. Dedim beraber gecelere mi akacağız? Dedi ki senle aynı masaya oturmam, tabi ben bozuldum. Ama hanımefendinin sarsıcı, baş döndürücü güzelliğini görünce, reise hak verdim." dedi. Hızır ise, "Yaşar, uzatmasak da şunu öldürüp gitsek?" dedi.

Mürsel'in ise, "Uzatıyorsun Yaşar, çok uzatıyorsun." demesi üzerine Yaşar da "Sana öyle geliyor, Kara Mürsel! Kış geldi ya, geceler uzun. Hele böyle kimsesizin karşısında çaresiz durduüğunda, o geceler bitmez. Ama ben, bana bu jesti yapmış Hızır reisin ısrarlarına daha fazla karşı durmak istemiyorum." dedi.

Sözlerine devam eden Yaşar, "Reis, bunu öldürme şerefi senin ama müsadenle ben bir şey daha söylemek istiyorum. Dostum değilsin lan Mürsel, bunu herkes bilsin, benim dostum Yaşar, düşmanım ölür." dedi ve ardından Hızır tam Mürsel'i vuracakken içeriye Nevzat adamlarıyla girdi.

Nevzat ile birlikte içeriye giren Alpaslan, Hızır'a dönerek "Amca sakın yapma, içerideki herkesi vurma talimatı var. Bu çocuklara acı." dedi. Yaşar ise, "Acıma reis, bu çocuklar buraya ölmeye geldiler. Bu çocukların kimsesi yok, hepsi kimsesiz. Hele hele devletin bize hiç sevmediğimiz rengini gösterdiği şu dakika, ölsek daha iyi." dedi.

Nevzat ise, "Hızır reis, burada herkes içinde bir şey yaparsan, ailene ve geleceğine yazık. Sen bir babalık yap, bırak, biz de görevimizi yapalım." dedi. Hızır ise, "Nevzat Bey, vatan haini diyorum, vatan haini! Sen de vatanını seviyorsan, bırak babalığımı yapayım." dedi.

Nevzat, "Mürsel Kara, bize tanıklık yapacak. Bütün örgüt şemasını anlatacak. Aksi takdirde biz buraya gelmedik, Hızır reis istediğini yapacak. Seçimini yap Mürsel." dedi ve ardından Mürsel de "Ömrüm boyunca devletime hizmet ettim. Eğer tekrar hizmet etmem isteniyorsa, vatana ihanet içinde olanları anlatmaktan şeref duyarım." dedi.

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