Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı, ekrana gelen 89. bölüm sonrasında izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Çocuk yaşlarda girdiği yeraltı dünyasında yükselen ve zirvede yer alan Hızır'ın zorlu yaşamını konu edinen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, ekrana gelen 89. bölümüyle nefes kesti. Dizinin sona eren 89. bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı için de bekleyiş başladı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Oyuncu kadrosu ve konusuyla izleyicisinin beğenisini kazanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 89. bölümü bu akşam ekrana geldi ve izleyicisinden tam not aldı.

Dizinin sona eren 89. bölümü sonrasında izleyiciler internette "Eşkıya yeni bölüm fragmanı" ve "Eşkıya 90. bölüm fragmanı" aramalarını yapmaya başladı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 90. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak birkaç gün içinde yaynılanması bekleniyor. Yayınlanacak olan fragmanla birlikte izleyicilere yeni bölüm ipuçları verilecek.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 89. BÖLÜM

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ekrana gelen 89. bölümünde;

Davut'un yaşadığı gerçeğini öğrenen Hızır'a ikinci sürpriz, Ünal ile iş birliği içinde olan Hızır Ali'den gelir. Yakınları tarafından aldatıldığını düşünen Çakırbeyliler, onlardan habersiz çevrilen oyunun büyüklüğü karşısında sarsılırlar.

Uluslararası güçlerin savaşında bir adım önde olabilmek adına Hızır da bu oyuna katılmak, Pudra Hakkı ile uzlaşmak zorundadır. Ekrem'e kadar uzanan düşman zincirinin halkaları tek tek ortaya çıkarılıp yok edilene kadar da hep birlikte hareket etmek gerekecektir.

Meryem'in aklı ise bir an önce cezaevinden çıkmasını beklediği oğlundadır. Bunun için Ceylan'dan yardım isteyen Meryem, oğlunu orada son kez ziyaret ettiğini düşünürken duydukları karşısında hayrete düşer.

Annesinin karşısına eskisinden farklı biri olarak çıkan Ömer'in dönüşümü, bundan sonrası için seçtiği yolun göstergesidir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ OYUNCULARI

Oktay Kaynarca - Hızır Çakırbeyli karakteri

Deniz Çakır - Meryem Çakırbeyli karakteri

Sanem Çelik - Ceylan karakteri

Tarık Ünlüoğlu - Ünal Kaplan karakteri

Olgun Şimşek - Yaşar Kimsesiz karakteri

Mesut Akusta - Ekrem karakteri

Yunus Emre Yıldırımer - Alpaslan Çakırbeyli karakteri

Ozan Akbaba - İlyas Çakırbeyli karakteri

Sabina Toziya - Hayriye Çakırbeyli karakteri

Kenan Çoban - Fahri karakteri

Turgay Tanülkü - Şahin Ağa karakteri

Haydar Şişman - Hurşit Dere karakteri

Yalçın Hafızoğlu - Hızır Ali Çakırbeyli karakteri

İrem Sultan Cengiz - Selda karakteri

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