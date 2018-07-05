Eskiyen eşyalarınızı atmayın!

Coraline Jones adındaki yaşlı bir kadın, yıllardır biriktirdiği şişe kapaklarıyla muşteşem işe imza attı.
Torunuyla birlikte şişe kapaklarını odanın zeminine yerleştiren kadın bunu sosyal medya hesabından paylaştı.
İşte o kareler...
ÇÜRÜMÜŞ SU ISITICISINDAN AKLA GELMEYECEK BİR TASARIM YAPTI
Çürümüş, eskimiş eşyaları atmak yerine değerlendirmeyi tercih eden adam su ısıtıcısından ayaklı mangal yaptı.
Adam ilk önce yüzeydeki kiri ve pası temizledi.
Ardından da mangal için bölme hazırladı.
İşte mangalın yapım aşamaları...
110 YILLIK PİYANOYU MUHTEŞEM BİR ŞEYE DÖNÜŞTÜRDÜ
Ofisi için güzel bir çalışma masası isteyen Jonathan Miranda Sickmeyer adlı genç adam, işin maliyetini azaltmak için çalışma masası yapabileceği bir şeyler araştırmaya başladı
Piyanodan masa yapımına denk gelen Jonathan, bu fikre hemen ısındı ve uygun bir piyano bakmaya başladı.
Jonathan rastladığı 1907 yılı üretimi duvar piyanosunu satın alıp hayal ettiği çalışma masına dönüştürdü. İşte eski piyanonun geçirdiği muhteşem dönüşüm!
5 YIL BOYUNCA BİRİKTİRDİ, BAKIN SONRASINDA NE YAPTI!
Bu proje için 5 yıldan uzun bir süre şişe kapağı toplayan aile sonunda projelerini hayata geçirdi!
Aile şişe kapaklarından tezgah yaptı.
Öncelikle tezgah imal edildi.
Siyah mat boyayla boyandı.
Yerine montajı yapıldı.
Ve kapak dizme çalışmaları başladı.
Kapaklar belli renk dağılımına göre dizildi.
Şeffaf görüntüye sahip olması için epoksi reçine ile dolgu yapıldı.
Hava kabarcıklarını yok etmek için ısı tabancasıyla uygulama yapıldı.
Ve sonunda muhteşem görüntüye ulaşıldı.
BİRİKTİRDİĞİ BOZUK PARALARDAN BAKIN NE YAPTI!
Toplamda 130 dolar eden 13.000 tane bozuk paranız olsaydı ne yapardınız?
"DIY" (Do It Yourself, yani "Kendin Yap") akımının sıkı bir takipçisi olan Tonya Tooners, 13.000 bozuk parayı kullanarak bir odanın zeminini döşemiş.
Önce odanın alanını hesaplayan Tooners, ardından merkezini belirlemiş. Zemine çizdiği ekseni kendine referans olarak almış ve farklı renkteki bozuk paraları, elmas şeklinde yerleştirmeye başlamış.
Tooners'ın farklı renkteki bozuk paraları kullanarak yarattığı vintage desen, odanın havasını da tamamen değiştirmiş.
Bir yapıştırıcıyla zemine sabitlenen bozuk paralar, son rötüşta derz ve tutkal kullanılarak pürüzsüz bir yüzeye dönüştürülmüş.
25 BİN CEP TELEFONU İLE OTOMOBİL YAPTI!
Tayvanlı sanatçı 25 bin cep telefon kullanarak bir otomobil yaptı. Amaç bu sıradışı modern sanat yapıtıyla çevre bilinci oluşturmak.
4 ay çalıştı, ortaya bu sıradışı sanat eseri çıktı. Tayvanlı sanatçı Lin Shih-Pao, çevre duyarlılığı oluşturmak için ilginç bir çalışma yaptı.
Kullanılmış ve atılmış cep telefonlarını kullanarak gerçek boyutlarda bir otomobil yaptı. Bunun için de tam 25 bin cep telefonu kullandı.
53 yaşındaki sanatçı dünyayı dolaşarak eski ve atılmış cep telefonlarını topladı. Cep telefonlarını otomobil şeklindeki tahta çerçeveye yapıştırdı.
Amacının bir çöp yığınının dönüştürülerek modern sanat eseri olabileceğini göstermek olduğunu belirten sanatçı, "Bu, geri dönüştürülmüş birinci sınıf çöpten yapılan modern bir sanat. Bir heykel gibi yavaş yavaş işlendi. Bunu 4 ay boyunca işledim. Bu parçayla sanatın gelenekselden moderne dönüşünümü görebilirsiniz" dedi.
Yapı, yaklaşık 2 ton ağırlığında. Bunun bir buçuk tonunu cep telefonları oluşturuyor. Lin, okuduğu lisede sergilediği yapıtını satmayı düşünmüyor.
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