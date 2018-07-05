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Eskiyen eşyalarınızı atmayın!

05.07.2018 - 09:31 | Güncelleme:

Eski şeyleri atmak yerine değerlendiren bir adam su ısıtıcısından mangal yaptı. Su ısıtıcısından yapılan mangalı aşama aşama böyle kaydetti

  • 1 Eskiyen eşyaları değerlendirmenin yolları
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    Coraline Jones adındaki yaşlı bir kadın, yıllardır biriktirdiği şişe kapaklarıyla muşteşem işe imza attı. 

  • 2 Eskiyen eşyaları değerlendirmenin yolları
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    Torunuyla birlikte şişe kapaklarını odanın zeminine yerleştiren kadın bunu sosyal medya hesabından paylaştı.

  • 3 Eskiyen eşyaları değerlendirmenin yolları
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     İşte o kareler...

  • 4 Eskiyen eşyaları değerlendirmenin yolları
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  • 5 Eskiyen eşyaları değerlendirmenin yolları
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  • 7 Eskiyen eşyaları değerlendirmenin yolları
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    ÇÜRÜMÜŞ SU ISITICISINDAN AKLA GELMEYECEK BİR TASARIM YAPTI

    Çürümüş, eskimiş eşyaları atmak yerine değerlendirmeyi tercih eden adam su ısıtıcısından ayaklı mangal yaptı.

  • 10 Eskiyen eşyaları değerlendirmenin yolları
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    Adam ilk önce yüzeydeki kiri ve pası temizledi.

  • 11 Eskiyen eşyaları değerlendirmenin yolları
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  • 12 Eskiyen eşyaları değerlendirmenin yolları
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    Ardından da mangal için bölme hazırladı.

  • 13 Eskiyen eşyaları değerlendirmenin yolları
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    İşte mangalın yapım aşamaları...

  • 14 Eskiyen eşyaları değerlendirmenin yolları
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  • 15 Eskiyen eşyaları değerlendirmenin yolları
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  • 16 Eskiyen eşyaları değerlendirmenin yolları
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  • 18 Eskiyen eşyaları değerlendirmenin yolları
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  • 19 Eskiyen eşyaları değerlendirmenin yolları
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    110 YILLIK PİYANOYU MUHTEŞEM BİR ŞEYE DÖNÜŞTÜRDÜ

    Ofisi için güzel bir çalışma masası isteyen Jonathan Miranda Sickmeyer adlı genç adam, işin maliyetini azaltmak için çalışma masası yapabileceği bir şeyler araştırmaya başladı

  • 20 Eskiyen eşyaları değerlendirmenin yolları
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    Piyanodan masa yapımına denk gelen Jonathan, bu fikre hemen ısındı ve uygun bir piyano bakmaya başladı.

  • 21 Eskiyen eşyaları değerlendirmenin yolları
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    Jonathan rastladığı 1907 yılı üretimi duvar piyanosunu satın alıp hayal ettiği çalışma masına dönüştürdü. İşte eski piyanonun geçirdiği muhteşem dönüşüm!

  • 22 Eskiyen eşyaları değerlendirmenin yolları
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  • 23 Eskiyen eşyaları değerlendirmenin yolları
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  • 27 Eskiyen eşyaları değerlendirmenin yolları
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  • 28 Eskiyen eşyaları değerlendirmenin yolları
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  • 29 Eskiyen eşyaları değerlendirmenin yolları
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  • 30 Eskiyen eşyaları değerlendirmenin yolları
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  • 31 Eskiyen eşyaları değerlendirmenin yolları
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  • 32 Eskiyen eşyaları değerlendirmenin yolları
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  • 33 Eskiyen eşyaları değerlendirmenin yolları
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  • 34 Eskiyen eşyaları değerlendirmenin yolları
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  • 35 Eskiyen eşyaları değerlendirmenin yolları
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    5 YIL BOYUNCA BİRİKTİRDİ, BAKIN SONRASINDA NE YAPTI!

    Bu proje için 5 yıldan uzun bir süre şişe kapağı toplayan aile sonunda projelerini hayata geçirdi!

  • 36 Eskiyen eşyaları değerlendirmenin yolları
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    Aile şişe kapaklarından tezgah yaptı.

  • 37 Eskiyen eşyaları değerlendirmenin yolları
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  • 38 Eskiyen eşyaları değerlendirmenin yolları
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    Öncelikle tezgah imal edildi.

  • 39 Eskiyen eşyaları değerlendirmenin yolları
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    Siyah mat boyayla boyandı.

  • 40 Eskiyen eşyaları değerlendirmenin yolları
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    Yerine montajı yapıldı.

  • 41 Eskiyen eşyaları değerlendirmenin yolları
    41 | 85

    Ve kapak dizme çalışmaları başladı.

  • 42 Eskiyen eşyaları değerlendirmenin yolları
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    Kapaklar belli renk dağılımına göre dizildi.

  • 43 Eskiyen eşyaları değerlendirmenin yolları
    43 | 85
  • 44 Eskiyen eşyaları değerlendirmenin yolları
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    Şeffaf görüntüye sahip olması için epoksi reçine ile dolgu yapıldı.

  • 45 Eskiyen eşyaları değerlendirmenin yolları
    45 | 85

    Hava kabarcıklarını yok etmek için ısı tabancasıyla uygulama yapıldı.

  • 46 Eskiyen eşyaları değerlendirmenin yolları
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  • 47 Eskiyen eşyaları değerlendirmenin yolları
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    Ve sonunda muhteşem görüntüye ulaşıldı.

  • 48 Eskiyen eşyaları değerlendirmenin yolları
    48 | 85

    BİRİKTİRDİĞİ BOZUK PARALARDAN BAKIN NE YAPTI!

    Toplamda 130 dolar eden 13.000 tane bozuk paranız olsaydı ne yapardınız?

  • 49 Eskiyen eşyaları değerlendirmenin yolları
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    "DIY" (Do It Yourself, yani "Kendin Yap") akımının sıkı bir takipçisi olan Tonya Tooners, 13.000 bozuk parayı kullanarak bir odanın zeminini döşemiş.

  • 50 Eskiyen eşyaları değerlendirmenin yolları
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    Önce odanın alanını hesaplayan Tooners, ardından merkezini belirlemiş. Zemine çizdiği ekseni kendine referans olarak almış ve farklı renkteki bozuk paraları, elmas şeklinde yerleştirmeye başlamış.

  • 51 Eskiyen eşyaları değerlendirmenin yolları
    51 | 85

    Tooners'ın farklı renkteki bozuk paraları kullanarak yarattığı vintage desen, odanın havasını da tamamen değiştirmiş.

  • 52 Eskiyen eşyaları değerlendirmenin yolları
    52 | 85

    Bir yapıştırıcıyla zemine sabitlenen bozuk paralar, son rötüşta derz ve tutkal kullanılarak pürüzsüz bir yüzeye dönüştürülmüş.

  • 53 Eskiyen eşyaları değerlendirmenin yolları
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  • 54 Eskiyen eşyaları değerlendirmenin yolları
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  • 55 Eskiyen eşyaları değerlendirmenin yolları
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  • 56 Eskiyen eşyaları değerlendirmenin yolları
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  • 57 Eskiyen eşyaları değerlendirmenin yolları
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  • 58 Eskiyen eşyaları değerlendirmenin yolları
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  • 59 Eskiyen eşyaları değerlendirmenin yolları
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  • 60 Eskiyen eşyaları değerlendirmenin yolları
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  • 61 Eskiyen eşyaları değerlendirmenin yolları
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  • 62 Eskiyen eşyaları değerlendirmenin yolları
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  • 63 Eskiyen eşyaları değerlendirmenin yolları
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  • 64 Eskiyen eşyaları değerlendirmenin yolları
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  • 65 Eskiyen eşyaları değerlendirmenin yolları
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  • 66 Eskiyen eşyaları değerlendirmenin yolları
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  • 67 Eskiyen eşyaları değerlendirmenin yolları
    67 | 85
  • 68 Eskiyen eşyaları değerlendirmenin yolları
    68 | 85
  • 69 Eskiyen eşyaları değerlendirmenin yolları
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  • 70 Eskiyen eşyaları değerlendirmenin yolları
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  • 71 Eskiyen eşyaları değerlendirmenin yolları
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    25 BİN CEP TELEFONU İLE OTOMOBİL YAPTI!

    Tayvanlı sanatçı 25 bin cep telefon kullanarak bir otomobil yaptı. Amaç bu sıradışı modern sanat yapıtıyla çevre bilinci oluşturmak.

  • 72 Eskiyen eşyaları değerlendirmenin yolları
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    4 ay çalıştı, ortaya bu sıradışı sanat eseri çıktı. Tayvanlı sanatçı Lin Shih-Pao, çevre duyarlılığı oluşturmak için ilginç bir çalışma yaptı.

  • 73 Eskiyen eşyaları değerlendirmenin yolları
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    Kullanılmış ve atılmış cep telefonlarını kullanarak gerçek boyutlarda bir otomobil yaptı. Bunun için de tam 25 bin cep telefonu kullandı. 

  • 74 Eskiyen eşyaları değerlendirmenin yolları
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    53 yaşındaki sanatçı dünyayı dolaşarak eski ve atılmış cep telefonlarını topladı. Cep telefonlarını otomobil şeklindeki tahta çerçeveye yapıştırdı. 

  • 75 Eskiyen eşyaları değerlendirmenin yolları
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    Amacının bir çöp yığınının dönüştürülerek modern sanat eseri olabileceğini göstermek olduğunu belirten sanatçı, "Bu, geri dönüştürülmüş birinci sınıf çöpten yapılan modern bir sanat. Bir heykel gibi yavaş yavaş işlendi. Bunu 4 ay boyunca işledim. Bu parçayla sanatın gelenekselden moderne dönüşünümü görebilirsiniz" dedi. 

  • 76 Eskiyen eşyaları değerlendirmenin yolları
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    Yapı, yaklaşık 2 ton ağırlığında. Bunun bir buçuk tonunu cep telefonları oluşturuyor. Lin, okuduğu lisede sergilediği yapıtını satmayı düşünmüyor.

  • 77 Eskiyen eşyaları değerlendirmenin yolları
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  • 78 Eskiyen eşyaları değerlendirmenin yolları
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  • 79 Eskiyen eşyaları değerlendirmenin yolları
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  • 80 Eskiyen eşyaları değerlendirmenin yolları
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  • 81 Eskiyen eşyaları değerlendirmenin yolları
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  • 82 Eskiyen eşyaları değerlendirmenin yolları
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  • 83 Eskiyen eşyaları değerlendirmenin yolları
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  • 85 Eskiyen eşyaları değerlendirmenin yolları
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