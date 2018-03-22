1 | 22

Bahar aylarının yaklaşmasıyla, dolabımızda giymeyeceğimizi düşündüğümüz, eskiyen parçaları bir kenara ayırmaya başladık. Peki ayırdığınız tişörtlerinizi vermek ya da çöpe atmak yerine değerlendirebileceğinizi düşündünüz mü? Her mevsim kurtarıcı olan, rahat ve şıklığın anahtar parçaları tişörtlerden pekâlâ aksesuar da yapılabilir. Tişörtlerinizi yeniden kullanarak, bir kuruş harcamak zorunda kalmadan koleksiyonunuza yeni aksesuarlar ekleyebilirsiniz.