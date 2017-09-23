Adana merkezli 14 ilde, fuhşa aracılık etmek amacıyla kurulan "eskort" sitelerinin yöneticilerine yönelik operasyonda tutuklanan ve çete lideri olduğu saptanan M.A'nın Dubai'de de eskort sitesi açtığı belirlendi.
Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 54 "eskort" sitesine yönelik Adana merkezli 14 ilde düzenlenen operasyon kapsamında tutuklanan ve çete lideri olduğu belirlenen M.A'nın Dubai'de de site kurduğu ortaya çıktı. Emniyetteki bilişim uzmanları, zanlının siteye aylık üyelik ücreti olarak 10 bin lira aldığı ve internet adresinin en çok ziyaret edilen 2. site olduğunu belirledi.
"DUBAİ'DE ZİRVE OLACAKTIK"
Zanlının, ifadesinde, yurtdışındaki bu siteye ilişkin "Yakalanmasaydık Dubai'de zirve olacaktık." dediği öğrenildi.
İlkokul mezunu olduğu belirlenen M.A'nın sitelerden kazandığı parayla 13 araba, biri 1,5 milyon lira değerinde 7 ev ve 2 arsa aldığı tespit edildi. Zanlının mal varlığına el konuldu.
KAPATILAN 'ESKORT' SİTESİNİN AÇILMASI İÇİN BTK'YA BAŞVURMUŞ
Sabıka kaydı bulunmayan M.A'nın, kapatılan bir sitesinin yeniden açılması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) dilekçe yazdığı saptandı. Uzmanların sitenin "eskort" sitesi olduğunu belirlemesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına zanlı hakkında şikayette bulunulduğu öğrenildi.
Fuhşa 2012'den bu yana aracılık ettiği ortaya çıkan M.A'nın kurduğu paravan reklam şirketinde çalışan çete üyelerinden sadece 3'üne sigorta yaptığı belirlendi.
Öte yandan, polisin teknik takibine takılmamak için şifreli konuşan ve kod isim kullanan zanlılardan M.A'nın "Mert" takma adını kullandığı tespit edildi.
Ayrıca çete üyelerinin teknik takipten kurtulmak için "WhatsApp" programı kullandığı, internet bulunmayan yerlerde ise telefonla yaptıkları görüşmelerde bin liraya "K", İstanbul eskorta ise "İ.E" dedikleri ortaya çıkarıldı.
Adana merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Eskişehir, Muğla, Gaziantep, Kocaeli, Mersin, Hatay, Şanlıurfa ve Malatya'daki 24 adrese 12-13 Eylül'de düzenlenen operasyonda, aralarında 2 kadının yanı sıra ulusal televizyon kanalında yayınlanan izdivaç programına damat adayı olarak katıldıktan sonra ünlenen Birkan K'nin de (23) bulunduğu 20 kişi gözaltına alınmıştı. Zanlılardan 4'ü savcılığın talimatıyla serbest bırakılmıştı.
Adliyeye sevk edilen 16 zanlıdan 3'ü tutuklanmış, aralarında Birkan K'nin de yer aldığı 13'ü salıverilmişti.
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