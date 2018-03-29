Eslem Akar Avlu dizisinde Ecem Demir karakterine can verecek. Merak edilen ise Eslem Akar'ın biyogrofisi oldu. Eslem Akar kaç yaşındadır?

ESLEM AKAR KİMDİR?

Eslem Akar 1998 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İngilizce ve Fransızca dillerini bilmektedir. Masa Tenisi, bisiklet, buz pateni, jimnastik, yüzme, futbol, voleybol ve basketbol ilgi alanına giren spor dallarıdır. TRT 1 ekranlarında yayınlanmış olan Sen de Gitme isimli dizide rol almıştır.

2018 yılında Avlu dizisinde Ecem karakterini canlandırmaktadır.

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