Palandöken, yazılı açıklamasında, kardeşlik, paylaşma, birlik ve beraberlik ayı ramazanda, esnafın her yıl olduğu gibi "askıda pide" ve "askıda yemek" geleneğini uygulayacaklarını belirtti.

Söz konusu geleneğin ülke genelinde yaşatılması için tüm büfe, bakkal, fırın ve lokantaların üzerine düşeni yapmaya hazır olduklarına işaret eden Palandöken, "İhtiyaç sahiplerinin bu bereketli ayda ekmeğini ve yemeğini alabilmesi, hayır sahibi vatandaşlarımız sayesinde olacaktır." ifadesini kullandı.





Palandöken, ramazanda paylaşmak kadar israftan kaçınmanın da önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İftar masalarımız israf masalarına dönüşmemeli. Oruçlu olmanın verdiği açlık psikolojisiyle iftara yakın fazla alışveriş yapıp, fazla ekmek alıyoruz. Bunun yerine ihtiyaç kadar ekmek alınıp, fazla olan askıya bırakılmalı. Bu mübarek ayın önemi ve anlamı ancak bu şekilde layıkıyla anlaşılabilir. 'Bir elin verdiğini, diğeri görmesin' atasözümüz bu noktada anlam kazanıyor. İhtiyaç sahiplerine ekmek, pide ve yemek ulaştırmak için en önemli zincir, esnafımız. Hayırsever vatandaşlarımız, diledikleri miktarda ekmek, pide, çorba veya yemeği dükkanlarda bulunan tabelaya asabilirler. İhtiyaç sahipleri ise tabeladan fişini alarak pidesini, ekmeğini veya yemeğini alabilir."