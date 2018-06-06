HT Egeli'de yer alan habere göre, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve Milletvekili adayları Mahir Polat, Sevda Erdan Kılıç, Ednan Arslan ve Salih Özçiftçi, sabah 05.00’te İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali ile Sebze Hali’ni ziyaret ederek, esnafın sıkıntılarını dinledi. CHP’li Polat, doların yükselmesinin zor durumdaki esnafı daha da büyük sıkıntıya soktuğunu belirterek, “Maalesef mevcut iktidar, esnafımızı kaderine terk etmiş durumda. CHP iktidarında Esnaf Bakanlığı kurarak, esnafımızın daha fazla söz sahibi olmasını sağlayacağız” dedi.
AYRILMAZ PARÇA
Yücel ise “Bizler esnaf ve sanatkarımızı ekonomimizin ve sosyal hayatımızın olmazsa olmazı olarak kabul ediyoruz. CHP iktidarında esnafa yıllık ödediği vergi ve prim miktarı kadar sıfır faizli kredi kullandıracağız” ifadesini kullandı.
‘Artık yeter iktidar olacağız’
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Uşak’ta Selendililer Derneği’ni ziyaret etti. Tezcan, “Siyasetçi neden göreve talip olur? Memleketin meselelerini çözelim diye. Biz hizmet etmek için sizden destek istemeye geldik. Bugüne kadar bize muhalefette kalın, iktidarı denetleyin, sizin görevinizi orası dediler. Layıkıyla onu yapmaya çalıştık ama artık yeter. Bundan sonra bir de CHP’yi iktidar yapın görün memlekete hizmet nasıl olacak” şeklinde konuştu.
Türkiye’ye huzur gelecek
CHP İzmir Milletvekili Adayı Doktor İdris Yavuzyılmaz, seçim bölgesi olan 2’nci bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Pazar günü Ödemiş Gölcük ve Zeytinli’de, ardından da ertesi gün Bergama ilçe merkezi ve Kozak Yaylası’nda esnaf ve vatandaşlarla buluşan Yavuzyılmaz, “Türkiye bizimle, halkın iktidarıyla huzura kavuşacak” dedi.
CHP’den suç duyurusu
İzmir’in Çeşme ilçesinde CHP’liler, Facebook’tan, CHP’li kadınlara hakaret içeren ifadeler taşıyan bir pankart paylaşımında bulunan AK Parti eski ilçe yönetim kurulu üyesi A.C. hakkında suç duyurusunda bulundu. CHP Çeşme İlçe Başkanı Ekrem Oran, “Bizim kadınlarımıza, analarımıza, bacılarımıza kimse hakeret edemez” diye konuştu.
Hedefimiz çevreci üretim
CHP Denizli Milletvekili Adayı Kazım Arslan, Dünya Çevre Günü’nde yayınladığı mesajda CHP’nin 4. Sanayi Devrimine çevreci bir üretim modeliyle hazır olduğunu belirtti. Arslan, “Çevreye duyarlı enerji ve maden politikaları geliştireceğiz” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.