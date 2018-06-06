HT Egeli'de yer alan habere göre, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve Milletvekili adayları Mahir Polat, Sevda Erdan Kılıç, Ednan Arslan ve Salih Özçiftçi, sabah 05.00’te İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali ile Sebze Hali’ni ziyaret ederek, esnafın sıkıntılarını dinledi. CHP’li Polat, doların yükselmesinin zor durumdaki esnafı daha da büyük sıkıntıya soktuğunu belirterek, “Maalesef mevcut iktidar, esnafımızı kaderine terk etmiş durumda. CHP iktidarında Esnaf Bakanlığı kurarak, esnafımızın daha fazla söz sahibi olmasını sağlayacağız” dedi.

AYRILMAZ PARÇA

Yücel ise “Bizler esnaf ve sanatkarımızı ekonomimizin ve sosyal hayatımızın olmazsa olmazı olarak kabul ediyoruz. CHP iktidarında esnafa yıllık ödediği vergi ve prim miktarı kadar sıfır faizli kredi kullandıracağız” ifadesini kullandı.

‘Artık yeter iktidar olacağız’

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Uşak’ta Selendililer Derneği’ni ziyaret etti. Tezcan, “Siyasetçi neden göreve talip olur? Memleketin meselelerini çözelim diye. Biz hizmet etmek için sizden destek istemeye geldik. Bugüne kadar bize muhalefette kalın, iktidarı denetleyin, sizin görevinizi orası dediler. Layıkıyla onu yapmaya çalıştık ama artık yeter. Bundan sonra bir de CHP’yi iktidar yapın görün memlekete hizmet nasıl olacak” şeklinde konuştu.

Türkiye’ye huzur gelecek

CHP İzmir Milletvekili Adayı Doktor İdris Yavuzyılmaz, seçim bölgesi olan 2’nci bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Pazar günü Ödemiş Gölcük ve Zeytinli’de, ardından da ertesi gün Bergama ilçe merkezi ve Kozak Yaylası’nda esnaf ve vatandaşlarla buluşan Yavuzyılmaz, “Türkiye bizimle, halkın iktidarıyla huzura kavuşacak” dedi.

CHP’den suç duyurusu

İzmir’in Çeşme ilçesinde CHP’liler, Facebook’tan, CHP’li kadınlara hakaret içeren ifadeler taşıyan bir pankart paylaşımında bulunan AK Parti eski ilçe yönetim kurulu üyesi A.C. hakkında suç duyurusunda bulundu. CHP Çeşme İlçe Başkanı Ekrem Oran, “Bizim kadınlarımıza, analarımıza, bacılarımıza kimse hakeret edemez” diye konuştu.

Hedefimiz çevreci üretim

CHP Denizli Milletvekili Adayı Kazım Arslan, Dünya Çevre Günü’nde yayınladığı mesajda CHP’nin 4. Sanayi Devrimine çevreci bir üretim modeliyle hazır olduğunu belirtti. Arslan, “Çevreye duyarlı enerji ve maden politikaları geliştireceğiz” dedi.

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