HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, çıkışta oyuncu arkadaşı Esra Değirmencioğlu ile bir kafede sohbet eden Beren Saat, daha sonra kendisini bekleyen Uber araca binerek evinin yolunu tuttu.





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