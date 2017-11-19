Valencia'nın çıkışı devam ediyor...

İlk yarı karşılıklı pozisyonlarla başladı fakat iki takımın da gol ayakları susunca ilk 45 dakikadan gol sesi çıkmadı. Espanyol maçın büyük bölümünde gol arayan ve maça hükmeden taraftı fakat bir türlü istenilen golü bulamadı ve maçın 66. dakikasında Kondogbia, Valencia'yı 1-0 öne geçirdi. Bu şut aynı zamanda Valencia'nın maçta kaleyi bulan ilk şutuydu.

Maçta skoru belirleyen gol ise 82. dakikada Santi Mina'dan geldi ve Valencia deplasmanda karşılaştığı rakibini 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte ligin 2. sırasındaki yerini koruyan konuk ekip, puanını 30 yaptı. Espanyol ise 13. sıra ve 13 puanda haftayı kapattı.

Ligde oynadığı son 8 maçı da kazanan Marcelino yönetimindeki Valencia, kulüp rekoru kırdı.

Espanyol: 0 - Valencia: 2

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