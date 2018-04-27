Espanyol - Las Palmas rakamlar

İspanya Primera Lig heyecanı devam ediyor. Espanyol, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Las Palmas takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 14:00. Espanyol 39 puana sahip olarak 16. sırada yer alırken Las Palmas 21 puanda ve 19. sırada. Espanyol son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Las Palmas, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 107 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Espanyol kazanırsa 1.25, beraberlik çıkarsa 4.00, Las Palmas sahadan galip ayrılırsa 7.00 oranını elde edecekler. Alt 1.60, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.45.

Espanyol önceki hafta Granada 74 mücadelesinde 1-2 kazandı.

Las Palmas ise Deportivo La Coruna maçında 3-0 yenildi.

Espanyol, evinde 7 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 15 gol atıp 14 gol yedi.

Las Palmas, dış sahada 1 galibiyet, 4 beraberlik, 12 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Las Palmas 8 kez gol sevinci yaşadı, 34 kez topu ağlarında gördü.