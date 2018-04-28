Espanyol - Las Palmas rakamlar

Espanyol ve Las Palmas, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü İspanya Primera Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 14:00. Maç öncesi Espanyol 39 puanla 17. sırada, Las Palmas 21 puanla 19. sırada bulunuyor. Ev sahibi Espanyol, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Las Palmas, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 107 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Espanyol kazanırsa 1.25, beraberlik çıkarsa 4.00, Las Palmas sahadan galip ayrılırsa 7.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.45 oranını kazandıracak.

Espanyol son hafta oynanan Granada 74 maçında 1-2 kazandı.

Las Palmas ise Deportivo La Coruna karşılaşmasında 3-0 yenildi.

Espanyol, evinde 7 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 15 gol atıp 14 gol yedi.

Las Palmas, dış sahada 1 galibiyet, 4 beraberlik, 12 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Las Palmas 8 kez gol sevinci yaşadı, 34 kez topu ağlarında gördü.