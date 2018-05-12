Espanyol - Malaga maçı heyecanı

İspanya Primera Lig maçında Espanyol ile Malaga, 13 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:15. Maç öncesi Espanyol 43 puanla 15. sırada, Malaga 20 puanla 20. sırada bulunuyor. Espanyol son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Malaga, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 479. İddaa'da Espanyol kazanır 1.45, berabere biter 3.40, Malaga kazanır 4.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Espanyol son haftadaki Barcelona müsabasında 4-1 yenildi.

Malaga ise Sevilla karşılaşmasında 4-1 yenildi.

Espanyol, evinde 7 galibiyet, 6 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 16 gol atıp 15 gol yedi.

Malaga ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 15 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Malaga, 9 gol atarken 30 gol yedi.