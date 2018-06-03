İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Espanyol'da Quique Sanchez Flores'ten boşalan teknik direktörlük görevine Rubi getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 48 yaşındaki İspanyol teknik adam Rubi ile iki yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Tam adı Joan Francesc Ferrer Sicilia olan Rubi, 2005-2008 yıllarında Espanyol'un B takımını çalıştırmıştı. Kariyeri boyunca İspanya'da Hospitalet, Sabadell, Girona, Valladolid, Levante ve Sporting Gijon gibi takımlarda çalışan Rubi, geride kalan sezon başında bulunduğu Huesca'yı La Liga'ya çıkarmayı başarmıştı.

Geçen sezon La Liga'da 49 puanla 11. sırayı alan Espanyol'un İspanyol teknik direktörü Quique Sanchez Flores, bitime üç hafta kala görevinden ayrılmıştı.