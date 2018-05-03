Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, absürt bir tipleme olan karakter, “LeBron James ile geçen gün oturuyoruz. Bana ‘Aşağıda havalar nasıl?’ diye sordu çünkü o çok uzun. Ben de ‘Yukarısıyla aynı’ cevabını verdim” şakasını yaptı.



Pitt’in bu tiplemeyi kendi isteğiyle canlandırdığı ve bölüm başına yalnızca 400 dolar aldığı öğrenildi.

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