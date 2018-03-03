Uluslararası Özel Sporcular Spor Federasyonu (INAS) tarafından Fransa'da düzenlenen Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nın ikinci gününde milli atlet Esra Bayrak, 60 metre finalinde altın madalya kazandı.



Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Val-de-Reuil kentinde devam organizasyonda kadınlar 60 metre finalinde piste çıkan Esra Bayrak, dünya şampiyonu oldu. Fransa'dan Danielle Delage ikinci, Çekya'dan Veronika Skihtovska ise üçüncü sırayı aldı.

Madalya töreninin ardından duygularını dile getiren milli sporcu, "Madalyamı şehitlerimize, ailelerine ve ülkeme armağan ediyorum. Bize destek olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, Samsun Milletvekilimiz Çiğdem Karaaslan'a, Federasyon Başkanımız Birol Aydın'a ve antrenörüm Aytunç Göz'e çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Uzun atlama finalinde de mücadele eden Esra Bayrak, 4.96 metrelik derecesiyle dördüncülük elde etti.

Kadınlar gülle atma finalinde yarışan Mihriban Kaya 10.68 metrelik derecesiyle dördüncü, erkekler uzan atlamada ise Onur Kopuzlu 5.50 metre ile sekizinci sırada yer aldı.

Şampiyona, 200 metre, 800 metre ve yüksek atlama yarışları ile yarın sona erecek.