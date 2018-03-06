Cadde'nin haberine göre, izin gününü beraber değerlendiren Esra Bilgiç ile Ezgi Esma Kürklü, ilk olarak yemek yedi. Ardından mağazaları dolaşıp alışveriş yapan iki yakın arkadaş, tüm günlerine beraber geçirdi.

Esra Bilgiç, "Bugün repo günümüz. Yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Sette o kadar çok zamanımız geçiyor ki, set sonrası eve gidip dinlenmek zorunda kalıyoruz. İzin günümüzü de Ezgi ile beraber kendimize ayıralım istedik ve beraber alışverişe çıktık" açıklamasında bulundu.