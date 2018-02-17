Miles Davis, Ella Fitzgerald, Aretha Franklin, Dizzy Gillespie, Nina Simon... Şimdi onlara ve eserlerine çok saygı duyuluyor ancak onlar kendi kaderlerinin yolunu kendileri çizdi. Özellikle de ırkçılıktan dolayı yeteneklerini görmezden gelenler bile oldu. Yine de müzik bu, insanın kanına girdiğinde durduramazsınız. Onlar hiç durmadan en iyi bildikleri şeyi yaptılar, caz... HT Cumartesi'nden Ece Ulusum'un haberi...

Sanatçı Esra Carus da bu isimlerin hikâyelerinden esinlenerek Galeri Selvin’de Direnmeden Kırılmak adlı bir sergi açtı. Tüm bu müzisyenlerin ikonikleşmiş fotoğraflarını farklı bir yöntemle işlemiş, kâğıt ve porselenle... Caz müziğe dair birçok etkinlik yapılıyorken, altında yatanları düşünmenizi sağlayacak bu sergiyi 4 Mart tarihine kadar görebilirsiniz. Sanatçı sorularımızı yanıtladı.

Cazın sizin için anlamı nedir?

Dünyada ırkçı ve ayrımcı dilin yükselişe geçmesi beni harekete geçirdi. Caz bir başkaldırı müziği, şiddet içermeden üstelik, ruha ve vicdanlara seslenen bir müzik. Martin Luther King’in başını çektiği Amerikan Sivil Haklar Mücadelesi ve o dönemde ortaya çıkan Free Caz akımı arasındaki sosyopolitik bağlam sergimin ana konusu. 1955-1968 yıllarında siyahiler, sivil itaatsizlikle başlayan ve hiç şiddet kullanmadıkları direnişleri sayesindedir ki bazı temel hakları elde ettiler. Kölelikten asli vatandaşlığa geçiş öyküsünün caz müziğiyle olan ilişkisine baktım.

Özellikle bu isimleri seçmenizin sebebi nedir?

Onlar bir dönemin sembol isimleri, onca baskı, şiddet ve ayrımcılığa rağmen öfke ve isyanlarını cazla dönüştürdüler. Amerikan kültürüne en kıymetli müziği armağan ettiler. Bu bir başarı öyküsü ve beni çeken buydu.

Serginin sadece müzikten esinlenen tarafları var mı?

Evet. İşlerimden artan hiçbir parçayı ziyan etmem. Çünkü o parçalar ait oldukları bütünlük içinde yer alamasalar da işin ruhunun bir parçasıdır ve ben onları başka bir ifadelendirme içinde yeniden su yüzüne çıkarırım.

Bundan sonraki projeleriniz neler?

Yakın zamanda fuar ve grup sergiler olacak Galeri Selvin’le, Apel Galeri’nin Nostospektif adlı grup sergisinde mart ayı içinde yer alacağım. 1 yıldır Sarı Gaga Yayınları’yla üzerinde çalıştığımız bir çocuk kitabı var. Uzun vadede Almanya’da kişisel sergi ve bir sanatçı kitabı yapma planım var.

Yeni bir caz kulübü

Murat Abbas’ın bir diğer müjdesi de yeni caz kulübü Velvet. Sakin, yuvarlak beyaz masalı, hafif loş, caz ve jam session’ın başrolde olacağı bir mekân. Henüz inşaat sürecinde ama nisanda Sónar İstanbul Festivali sırasında açılacağını duyurdu..