Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre, Esra Dermancıoğlu ile erkek arkadaşı, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.

Haklarında çıkan “ayrıldılar” haberlerine tepki gösteren ünlü oyuncu, konuyla ilgili soruya “Bizim güzel bir birlikteliğimiz var. Ayrılık haberleri yalan” diye yanıt verdi.