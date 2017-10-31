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Onların sermayesi bizim “VİCDAN’ımız” uzun süredir bunu düşünüyorum. Ne olur sokakta gördüğünüz bunu alışkanlık yapmışlara özellikle kullanılan çocuklara para vermeyelim. Kendimi bu konuda suçlu hissediyorum bazen anlık vicdan rahatlamasından dolayı. Biz verdikçe daha da artıyor duygu sömürücüleri.”