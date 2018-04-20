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Müge Anlı şunları söylemişti: "Yöneticilere çok büyük görev düşüyor. Yöneticiler açıklamalarına dikkat edecekler. Futbolcular dönüp taraftarlara saldırmayacaklar. Sen futbolcusun, o taraftar orada olduğu için sen para kazanıyorsun. Taraftar her şeyi söyleyebilir ama sen futbolcu olarak taraftara dönüp saldıramazsın. Bunları yapanlar olduğu zaman meslekten men edilmesi lazım ki biz huzur içimizde çoluğumuzla çocuğumuzla gidip seyirler yapabilelim."