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"EŞİM VE AİLEM İÇİN HER ŞEYİ GÖZE ALIRIM"

Ailemin ve eşimin hayattaki en büyük şanslarım olduğuna inanıyorum. Aile değeri her şeyden üstündür. Benim için saygı ve sevgi dünyada ve tabiatta var olan her varlığa gösterilmesi gereken değerlerdir. Para insanlar için bir amaç değil, ulaşmak istedikleri şeyler için bir araçtır düşüncesindeyim.