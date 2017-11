Eşref Fakıbaba: Et aynı et ama fiyatı ucuzlatılmış bir ettir

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Hakkari'de birtakım ziyaretlerde bulundu. Fakıbaba, ucuz et ile ilgili sorulan sorulara ise şöyle cevap verdi:



"(Ucuz et) denilince yanlış anlaşılmasın, benim evimde yediğim ettir. Ucuz et denilince sanki etin kalitesi düşük gibi geliyor, öyle değil. Et aynı et ama fiyatı ucuzlatılmış bir ettir. Etin kalitesi aynı, benim yediğim ettir. Sizlerin refah seviyenizi artırmak için elimizden geleni yapacağız. Kızlarımızın mutluluğu benim iki kızımın mutluluğudur."

