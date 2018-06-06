‘İŞ TERBİYELERİ YOK!’

HT Magazin'de yer alan habere göre, yeni nesil oyuncuları eleştiren Kolçak, “Oyunculuklarını beğenmiyorum. Yenilerde iş terbiyesi yok! Selam sabah vermeden işe geliyorlar ve ‘Benim işim ne zaman biter?’ diye soruyorlar. Ben bu yaşta bile ustamın elini öperim ama yenilerde o terbiye yok” dedi.

Kolçak sözlerini, “Yeni yönetmenler bizden korktuklarını söylediler. Biz korkuluk muyuz? Ölmeden bizden istifade etsinler” diyerek sürdürdü.

‘YAKIŞTIRAMIYORUM’

Nuri Alço ise yeni nesil oyuncuların alkol ve uyuşturucuya düşkün olduğunu söyleyip ekledi:

“Yeni nesil parayı birden bulunca şımardı. Gazetelerde haberlerini okuyorum ve onlara hiç yakıştıramıyorum. Sanatçılar örnek olmalıdır. Sabahlara kadar otel odalarında buluşup âlem yapıyorlar.”

‘Hayalimdeki Köy’ filminin ekibi birlikte pasta kesti.