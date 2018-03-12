Estetik bağımlısı olduğunu açıklayan Star Delgiudice, Kim Kardashian gibi görünmek için kalça protezi taktırdı. Estetik operasyonlardan vazgeçemeyen Delgiudice, plastik cerrahisi bağımlısı olduğunu itiraf etti.

YAYIN BOYUNCA AYAKTA DURDU

Mirror'da yer alan habere göre; genç model, implantları yüzünden oturamıyor, oturduğu zaman ise çok acı çekiyor. 28 yaşındaki model Delgiudice, katıldığı bir TV programında da kalça protezlerinin patlamaması için ayakta durmak zorunda kaldı.

Yedi hafta önce kalça protezi için bıçak altına yattığını söyleyen Delgiudice, "19 kilo aldım ve bu yağlar, kalçalarıma transfer edildi. İmplant da istedim ama bu kadar büyük olduğunu fark edemedim" dedi.

İMPLANTLARINDAN KURTULMAK İSTİYOR AMA 2 YIL BEKLEMESİ GEREKLİ

Delgiudice, kalçalarının görünümünden ve uzun süreler ayakta durmaktan memnun olmadığını belirterek, patlamasından korktuğu implantları çıkarttırmak istediğini söyledi.

Ancak implantların büyüklüğü ve kaslarının altına yerleştirilmiş olması nedeniyle Delgiudice, iyileşmek için iki yıla ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Delgiudice, burun, dudak ve yanak operasyonları da geçirdiğini söyleyerek, bir estetik bağımlısı olduğunu söyledi.

Plastik bir fantastik yaşam için çabalamaya devam etmeyeceğini söyleyen Delgiudice, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu an gerçekten korkuyorum. Operasyon yedi saatlik bir operasyondu. Eğer konuşmaya devam edersem bir dakika içinde ağlamaya başlayacağım. İtiraf ediyorum, terapi görüyorum. Ameliyattan sonra post travmatik stres oluştu."

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