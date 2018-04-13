"Estonya'dan e-oturum alın, AB pazarına açılın"

Estonya'nın ilk kez uygulamaya geçirdiği, dünyanın neresinde olursa olsun herhangi bir ülkenin vatandaşına global bir AB şirketini dijital olarak yönetme imkanı tanıyan e-Oturum Programı, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı.

Estonya Cumhuriyeti e-Oturum Programı Halkla İlişkiler Yöneticisi Arnaud Castaignet, toplantıda yaptığı konuşmada, Aralık 2014'te hayata geçirilen bu sistemle herkese dijital kimlik verdiklerini, bu kimlikle e-oturum alınabildiğini belirterek, "Bu e-oturum sayesinde kişi, AB'de dijital olarak şirket kurabiliyor, AB pazarına açılabiliyor" dedi.

Castaignet, şu anda 150 farklı ülkeden 33 bine yakın kişinin bu programa dahil olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin ilk 10 ülke arasında yer aldığını, buradan bin civarında kişinin Estonya'dan e-oturum aldığını anlattı.

e-oturum ile kimseye vize vermediklerini, seyahat kolaylığı sağlamadıklarını kaydeden Castaignet, girişimciliği ve dijital olarak işinin patronu olmayı sağladıklarını aktardı.

Söz konusu dijital kimlik sayesinde Estonya'da saatler içerisinde şirket kurulabildiğini ifade eden Castaignet, kişinin, dijital bir imzaya sahip olduğunu, bu imza sayesinde para gönderme, şirket kurma ve benzeri her işi halledebildiğini anlattı.

"DÜŞÜK MALİYETLİ VE FORMALİTE OLMADAN ŞİRKET KURUN"

Arnaud Castaignet, Estonya'nın, AB çapında iş yapmak isteyen girişimcilere Türkiye'den ayrılmadan bir Avrupa şirketi kurmak için en elverişli çözümü sunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Estonya'nın dünyada ilk kez uygulamaya geçirdiği e-Oturum Programı ile girişimciler, Türkiye'den çalışırken global bir AB şirketi kurabilmelerini sağlayan resmi dijital kimlik elde etme hakkını kazanıyor. Yeni dijital dalgayı yakalayan global girişimciler, işlerini formalitesiz, kolay ve teknoloji odaklı bir ortamda kurma şansı elde ediyor. e-Residency programı kapsamında kurulan şirketler, 'adresten bağımsız güvenilir AB şirketi' statüsüne sahip olduğu için dünyanın herhangi bir yerinden düşük maliyetle ve fazla formalite gerektirmeden yönetilebiliyor. Bu şirketler, gelişmiş ve güvenli bir dijital altyapıdan yararlanırken, global ölçekte büyümelerine yardımcı olacak kaynaklara da sahip oluyor. Türkiye'deki girişimcilerin işlerini AB pazarının tümüne yayabilmesine imkan sağlayan program, Türkiye'den start-up'ların Avrupa iş ortamına entegrasyonunda önemli bir adım olma özelliğine sahip."

"EKONOMİK İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Estonya Cumhuriyeti e-Oturum Programı Halkla İlişkiler Yöneticisi Castaignet, bu sistem sayesinde 2 ülke arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmek istediklerini, ayrıca Türk girişimcilerin Avrupa ekonomisine girmeleri için bir köprü olduklarını söyledi.

Program sayesinde dünyanın girişimcilik potansiyelinin açığa çıkarılmasının hedeflendiğini kaydeden Castaignet, programa katılanların, Estonya'nın gelişmiş dijital altyapısından yararlanarak Estonya vatandaşlarına sunulan tüm çevrim içi fırsatları da değerlendirebilme imkanı kazandığını belirtti.

Castaignet, "Program, e-Oturum ile kurulan bir AB şirketinin, sadece Avrupa'da faaliyet göstermesini kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda dünya çapında iş yaparken AB'nin hukuki çerçevesinden de yararlanmasına olanak sağlıyor. Bağımsız olarak kendi işlerini yapmak isteyen genç Türk girişimcilere çok uygun bir çözüm sunuyor." şeklinde konuştu.

Programa bu yıl Türkiye'den 250 girişimcinin kayıt yaptırmasının hedeflendiğini kaydeden Castaignet, şu ana kadar Türkiye'den 150 şirketin bu program yoluyla kurulduğunu bildirdi.

"ZAMANDAN TASARRUF EDİYORSUNUZ, BÜROKRASİDEN KURTULUYORSUNUZ"

Estonya'nın Ankara Büyükelçisi Marin Mottus da Türkiye'nin Estonya için siyasi anlamda önemli bir ülke olduğunu vurgulayarak, hem NATO üyesi hem de AB'ye üye olmak isteyen bir ülke olan Türkiye'nin, ayrıca Estonya'nın 20. büyük iş ortağı olduğunu söyledi.

2 yıldır Türkiye'de bulunduğunu, burada çok mutlu olduğunu dile getiren Mottus, "Estonya, çok sayıda e-hizmet sunuyor. Bu program da onlardan bir tanesi. Program sayesinde zamandan tasarruf ediyorsunuz, bürokrasiden kurtuluyorsunuz." dedi.

Türkiye'nin Estonya'nın dostu olduğunu ifade eden Mottus, ikili ilişkileri daha çok geliştirmek istediklerini söyledi.