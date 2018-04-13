"Estonya'dan e-oturum alın, AB pazarına açılın"

Estonya'nın ilk kez uygulamaya geçirdiği, dünyanın neresinde olursa olsun herhangi bir ülkenin vatandaşına global bir AB şirketini dijital olarak yönetme imkanı tanıyan e-Oturum Programı, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı.
Estonya Cumhuriyeti e-Oturum Programı Halkla İlişkiler Yöneticisi Arnaud Castaignet, toplantıda yaptığı konuşmada, Aralık 2014'te hayata geçirilen bu sistemle herkese dijital kimlik verdiklerini, bu kimlikle e-oturum alınabildiğini belirterek, "Bu e-oturum sayesinde kişi, AB'de dijital olarak şirket kurabiliyor, AB pazarına açılabiliyor" dedi.
Castaignet, şu anda 150 farklı ülkeden 33 bine yakın kişinin bu programa dahil olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin ilk 10 ülke arasında yer aldığını, buradan bin civarında kişinin Estonya'dan e-oturum aldığını anlattı.
e-oturum ile kimseye vize vermediklerini, seyahat kolaylığı sağlamadıklarını kaydeden Castaignet, girişimciliği ve dijital olarak işinin patronu olmayı sağladıklarını aktardı.
Söz konusu dijital kimlik sayesinde Estonya'da saatler içerisinde şirket kurulabildiğini ifade eden Castaignet, kişinin, dijital bir imzaya sahip olduğunu, bu imza sayesinde para gönderme, şirket kurma ve benzeri her işi halledebildiğini anlattı.
"DÜŞÜK MALİYETLİ VE FORMALİTE OLMADAN ŞİRKET KURUN"
Arnaud Castaignet, Estonya'nın, AB çapında iş yapmak isteyen girişimcilere Türkiye'den ayrılmadan bir Avrupa şirketi kurmak için en elverişli çözümü sunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
"Estonya'nın dünyada ilk kez uygulamaya geçirdiği e-Oturum Programı ile girişimciler, Türkiye'den çalışırken global bir AB şirketi kurabilmelerini sağlayan resmi dijital kimlik elde etme hakkını kazanıyor. Yeni dijital dalgayı yakalayan global girişimciler, işlerini formalitesiz, kolay ve teknoloji odaklı bir ortamda kurma şansı elde ediyor. e-Residency programı kapsamında kurulan şirketler, 'adresten bağımsız güvenilir AB şirketi' statüsüne sahip olduğu için dünyanın herhangi bir yerinden düşük maliyetle ve fazla formalite gerektirmeden yönetilebiliyor. Bu şirketler, gelişmiş ve güvenli bir dijital altyapıdan yararlanırken, global ölçekte büyümelerine yardımcı olacak kaynaklara da sahip oluyor. Türkiye'deki girişimcilerin işlerini AB pazarının tümüne yayabilmesine imkan sağlayan program, Türkiye'den start-up'ların Avrupa iş ortamına entegrasyonunda önemli bir adım olma özelliğine sahip."
"EKONOMİK İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ"
Estonya Cumhuriyeti e-Oturum Programı Halkla İlişkiler Yöneticisi Castaignet, bu sistem sayesinde 2 ülke arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmek istediklerini, ayrıca Türk girişimcilerin Avrupa ekonomisine girmeleri için bir köprü olduklarını söyledi.
Program sayesinde dünyanın girişimcilik potansiyelinin açığa çıkarılmasının hedeflendiğini kaydeden Castaignet, programa katılanların, Estonya'nın gelişmiş dijital altyapısından yararlanarak Estonya vatandaşlarına sunulan tüm çevrim içi fırsatları da değerlendirebilme imkanı kazandığını belirtti.
Castaignet, "Program, e-Oturum ile kurulan bir AB şirketinin, sadece Avrupa'da faaliyet göstermesini kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda dünya çapında iş yaparken AB'nin hukuki çerçevesinden de yararlanmasına olanak sağlıyor. Bağımsız olarak kendi işlerini yapmak isteyen genç Türk girişimcilere çok uygun bir çözüm sunuyor." şeklinde konuştu.
Programa bu yıl Türkiye'den 250 girişimcinin kayıt yaptırmasının hedeflendiğini kaydeden Castaignet, şu ana kadar Türkiye'den 150 şirketin bu program yoluyla kurulduğunu bildirdi.
"ZAMANDAN TASARRUF EDİYORSUNUZ, BÜROKRASİDEN KURTULUYORSUNUZ"
Estonya'nın Ankara Büyükelçisi Marin Mottus da Türkiye'nin Estonya için siyasi anlamda önemli bir ülke olduğunu vurgulayarak, hem NATO üyesi hem de AB'ye üye olmak isteyen bir ülke olan Türkiye'nin, ayrıca Estonya'nın 20. büyük iş ortağı olduğunu söyledi.
2 yıldır Türkiye'de bulunduğunu, burada çok mutlu olduğunu dile getiren Mottus, "Estonya, çok sayıda e-hizmet sunuyor. Bu program da onlardan bir tanesi. Program sayesinde zamandan tasarruf ediyorsunuz, bürokrasiden kurtuluyorsunuz." dedi.
Türkiye'nin Estonya'nın dostu olduğunu ifade eden Mottus, ikili ilişkileri daha çok geliştirmek istediklerini söyledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.