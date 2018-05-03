İstanbul’a son dönemlerde Kuzey Avrupa’nın 1 milyon 300 bin nüfuslu ülkesi Estonya’dan turist akını var. En çok görmek istedikleri yer ise Süleymaniye Camii ve çevresi... Estonyalılar, bölgede ilk olarak Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem’in mezarına gidiyor. Nedeni ise ülkelerinde reyting rekorları kıran “Muhteşem Yüzyıl” dizisi ve İstanbul’da yaşayan Estonyalı Hille Hanso’nun “Benim İstanbul’um” adlı kitabının etkisi... İstanbul’da 6 yıldır yaşayan Hanso, gruplar halinde gelen Estonyalıların İstanbul gezilerine eşlik ediyor. Kendisini “İstanbul âşığı” olarak tanımlayan Hanso, Bilgi Üniversitesi’nde Türkiye- Estonya ilişkileri üzerine de master yapıyor.

Gazete Habertürk'ten Gökhan Artan'ın haberine göre Hanso, “Estonyalılar sıklıkla ‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisi dolayısıyla Süleymaniye Camii ve Hürrem’in, Kanuni Sultan Süleyman’ın mezarını görmek istiyorlar. Topkapı Sarayı’na gidiyorlar. Türkiye, Estonyalılar için yurtdışı turizminde ilk tercih edilen yer unvanına sahip” dedi.

Türkiye’ye 2015 yılında 63 bin Estonyalı gelirken, bu sayı 2016 yılında 35 bine indi. 2017 yılında ise Estonyalı turist sayısı toparlanma sürecine girerek 48 bine yükseldi. 2018 OcakŞubat döneminde ise 4 bin Estonya vatandaşı Türkiye’ye geldi.

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