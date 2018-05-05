Estoril - Vitoria Setubal maç önü

Portekiz Premier Lig heyecanı devam ediyor. Estoril, 06 Mayıs 2018 Pazar günü Vitoria Setubal takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 18:00. Maç öncesi Estoril 26 puanla 18. sırada, Vitoria Setubal 29 puanla 16. sırada bulunuyor. Estoril son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Vitoria Setubal son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 507 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Estoril kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 3.00, Vitoria Setubal sahadan galip ayrılırsa 3.20 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Estoril önceki hafta Arouca mücadelesinde 4-2 kazandı.

Vitoria Setubal, Nacional Madeira karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Estoril, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı. Estoril, kendi sahasında 15 gol attı, 28 gol yedi.

Vitoria Setubal, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 5 beraberlik, 10 mağlubiyet elde etti. Vitoria Setubal, deplasmanda 18 kez ağları sarsarken, 40 kez topu kendi kalesinde gördü.