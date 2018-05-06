Estudiantes - Racing Club rakamlar

Arjantin Premier Lig heyecanı devam ediyor. Estudiantes, 07 Mayıs 2018 Pazartesi günü Racing Club takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 02:00. 35 puanlı Estudiantes 14. sırada bulunuyor, Racing Club 39 puana sahip ve 11. sırada. Ev sahibi Estudiantes, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Racing Club son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 614 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Estudiantes kazanırsa 2.40, beraberlik çıkarsa 2.70, Racing Club sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.40, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Estudiantes son hafta oynanan Defensa y Justicia maçında 1-2 yenildi.

Racing Club ise Union Santa Fe maçında 1-0 yenildi.

Estudiantes, evinde 6 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 13 gol atıp 13 gol yedi.

Racing Club, dış sahada 4 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Racing Club 18 kez gol sevinci yaşadı, 20 kez topu ağlarında gördü.