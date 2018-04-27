Özel sektöre canlı kasaplık hayvan ithalatı yetkisi veren düzenleme askıya alındı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 500 bin kasaplık canlı hayvan ithalatını özel sektörün yapabilmesi için yetki başvurusu yapmış; yüzde 10 gümrük vergisiyle ithalat için tarife kontenjanı açılmasına ilişkin talep yazısını da Başbakanlığa göndermişti.

Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre Ekonomi Bakanlığı, Tarım Bakanlığı’nın talebiyle düzenlemeyi Bakanlar Kurulu’na sundu. Bakanlar Kurulu’nda kararnamenin imzalanmaması eğilimi oluştu. Son 15 aylık süreçte mart sonu itibarıyla 1 milyar 529 milyon dolarlık kırmızı et ihtalatı yapılmasına karşın Türkiye İstatistik Kurumu’nun tüketici fiyatlarına göre Ocak 2017’de 39.6 lira olan dana etinin kilosu, Temmuz 2017’de 43.7 liraya kadar yükseldikten sonra düşüşe geçerek Ocak 2018’de 40 liraya gerilemişti. Şubat 2018’de de düşüş eğilimini devam ettirerek 39.8 liraya gerileyen et fiyatı, martta yeniden yükselerek yaklaşık 1.2 liralık artışla 41.1 liraya çıktı. Ramazan yaklaşırken ithalat kararı çıkmadan martta fiyatın yönü yeniden yukarıya döndü. Marttaki çıkışa rağmen genel eğilimin aşağı yönlü olmasına, erken seçim sürecine girilmesi de eklenince, ithalat düzenlemesinin en azından seçim sonuna kadar askıya alınması eğiliminin oluştuğu belirtiliyor.

‘RAMAZANDA FİYATIN ARTMAYACAĞI TAAHHÜDÜNÜ VERİRİM’

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) Başkanı Bülent Tunç, ithalatın rafa kaldırılmasını yerinde bulduklarını kaydederek, “Üretici bazında fiyatlarda herhangi bir artış yok, geçen yıl da 27-28 liraydı, bu yıl da 28 liradan devam ediyoruz. Et fiyatlarının hiçbir şekilde artmayacağının taahhüdünü veririm” diye konuştu.

2015’TEN BERİ 2.4 MİLYAR DOLARLIK ET İTHAL EDİLDİ

2018* 329 milyon $ 2017 1.2 milyar $ 2016 629 milyon $ 2015 354 milyon $

* (ilk 3 ay) Aralık ayları itibarıyla

‘SÖYLENTİSİ FİYATLARI FRENLEMEYE YETTİ’

Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) Başkanı Ahmet Yücesan, canlı kasaplık hayvan ithalatının rafa kaldırılmasına tepki göstererek, “Şartlarını koysunlar, denetimini yapsınlar, bırakın ithalatı özel sektör yapsın. Üreticide kilogram fiyatı 27-28 liradan 30 liraya kadar çıkmıştı ama söylentiler bile fiyatlardaki artışı frenlemeye yetti” diye konuştu.

DANA ETİNİN KİLOSU AĞUSTOS 2017’DE DÜŞÜŞE GEÇTİ

2017 yılı (TL) Ocak 39.60 Şubat 39.53 Mart 39.76 Nisan 40.73 Mayıs 42.00 Haziran 43.52

Temmuz 43.77 Ağustos 43.28 Eylül 43.21 Ekim 42.20 Kasım 41.12 Aralık 40.75 2018 yılı TL Ocak 40.00 Şubat 39.86 Mart 41.10