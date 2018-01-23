Gribe karşı koyan üç çocuk annesi Christin Lipinski, hayatının kabusunu yaşadı. Lipinski, yumuşak dokusunun yüzde 30'unu tahrip eden et yiyen bakterilerden muzdarip.

İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; ABD'nin Arizona eyaletinde yaşayan Lipinski'ye 11 Ocak'ta grip teşhisi kondu ve tedavi edildi. Ancak günler sonra kolunda yoğun bir ağrı hisseden Lipinski, hastaneye kaldırıldı.

Genç kadında en ölümcül et yiyen bakterilerden biri olan nekrotizan fasiit olduğu tespit edildi.

Et yiyen bakteri yüzünden yedi kez ameliyat olan Christin Lipinski bir haftadır yoğun bakımda.

Enfeksiyonun yayılmasını önlemek için koldaki yumuşak dokuların yüzde 30'u çıkarıldı.

Lipinski'nin bu bakterileri nerde le alakası henüz açıklam

Et yiyen bakterilerin Lipinski'ye nasıl bulaştığı henüz açıklanmadı. Grip bağışıklık sistemini zayıflatıyor olsa da nekrotizan fasiitle doğrudan bir bağlantısı olmadığı açıklandı.

ABC News'e konuşan Christin'in kocası Nate şunları söyledi: "Uyanamayacağım korkunç bir rüyadaymışım gibi hissettim. Bana göre, yaşamı değiştiren bir olay bu ve henüz zor kısmı geçmedik" dedi.

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