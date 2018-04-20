Bask bölgesi militanlarından oluşan ETA grubu, bölgesinin bağımsızlığı için yürüttükleri silahlı eylemlerin yol çtığı sancılar için üzgün olduklarını açıkladı.

Bask bölgesi gazetesi Beria ve Gara'nın haberine göre, Eta yaptığı açıklamada yol açtıkları acıları bildiklerini ifade ederek çatışmanın sonuçlarını aşmada üzerine düşecekleri yapacaklarını açıkladı. Örgütün üç üyesi maskeler ile kamera karşısına geçerek net bir sonlandırma açıklaması verdi.

AP'nin haberine göre grup yayınladığı bildirgede özür diledi.

Aralarında polislerin ve siyasetçilerin de bulunduğu 850 kişinin ölümüne sebep olan örgüt önümüzdeki ay 5 Mayıs'ta kendisini fesh edecek.

40 yıldan uzun süredir insan kaçırma, silahlı yaralamalar ve bombalı saldırı eylemlerinde bulunan örgüt 2011'de şiddet metodundan vazgeçmişti.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER