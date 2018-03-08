HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre, temsili izlemeye gelenler arasında olan Behzat Uygur ve Emine Ün de vardı. Uygur ve Ün, oyun bitimi sahneye çıkıp seyircilerle birlikte Mulinas’ı alkışladı.





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