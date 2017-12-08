Ethereum nedir?

Ethereum temel olarak bitcoin ile aynı teknolojik temelle çalışıyor. Bu kripto para, bitcoin gibi merkeziyetsizleştirilmiş, şifreli ve güvenli işlemleri mümkün kılan blockchain teknolojisi ile geliştirildi. Ethereum, bitcoinde olduğu gibi ağa katılan kullanıcıların bilgisayarlarının donanımlarını kullanarak yeni coinler üretebileceği şekilde geliştirilmiştir. Ethereum’da yeni coin üretmek için bitcoin’den farklı olarak CPU yani bilgisayarın işlemcisini kullanmak yerine GPU yani çok daha seri çalışan ekran kartını kullanıyor.

Ethereum fiyatları yılbaşından bu yana 56 kat arttı

Finans piyasalarının yeni gözdesi dijital paralar. Tüm dünya Bitcoin'deki rekorlara gözünü dikmişken, diğer dijital para birimlerinde de çok çarpıcı fiyat hareketleri yaşanıyor.

Bitcoin bugün tarihinde ilk kez 12 bin dolar sınırını geçerek yeni tarihi zirvesine ulaştı. Kripto para biriminin piyasa değeri de 200 milyar doları aştı.

Ethereum'daki artış, piyalarda dijital para birimlerine olan ilginin artmasından kaynaklanıyor. Özellikle son dönemde Bitcoin'in vadeli işlemler piyasasında işlem göreceği yönündeki haberler diğer dijital para birimlerini de olumlu etkiledi.

Dijital paranın vadeli piyasada işlem görmesi, önümüzdeki dönemde kullanım alanının genişleyeceği şeklinde değerlendiriliyor ve giderek daha fazla yatırımcının bu alana girmesini sağlıyor.

Her ne kadar ünlü ekonomistlerden ve büyük kurumlardan dijital paraların tehlikeli ve fiyat hareketlerinin spekülatif olduğu yönünde haberler gelse de yatırımcıların şimdilik bu uyarılara pek kulak asmadığı görülüyor.

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