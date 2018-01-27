Etiler'de banka müdürünün sır intiharı

Etiler'de, bir bankada şube müdürü olarak çalışan kişi evinde kendini asarak intihar etti.



DHA'nın haberine göre olay Beşiktaş Etiler'de bu sabah saatlerinde meydana geldi. Özel bir bankada şube müdürü olarak çalışan Ş. Y., evde eşi ve çocuğu bulunduğu sırada yatak odasında kendisini iple asarak intihar etti.



Odanın kapısını açtığında eşinin ipe asılı olduğunu gören B. Y. kısa süreli şokun ardından durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayı duyup eve gelen Y.'nin arkadaşları da gözyaşlarına hakim olamadı. Eşi Bahar Y.'yi ise yakınları teselli etmeye çalıştı. Olay yeri inceleme ekipleri dairede ve ceset üzerinde incelemelerde bulundu. Y.'nin cenazesi incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Etiler

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