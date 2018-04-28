Etimesgut Belediyespor - Menemen Bld. rakamlar

Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup maçında Etimesgut Belediyespor ile Menemen Bld., 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 15:30. 41 puanlı Etimesgut Belediyespor 9. sırada bulunuyor, Menemen Bld. 70 puana sahip ve 2. sırada. Etimesgut Belediyespor, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Menemen Bld. son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 485 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Etimesgut Belediyespor kazanırsa 4.70, beraberlik çıkarsa 3.70, Menemen Bld. sahadan galip ayrılırsa 1.30 oranını elde edecekler.

Etimesgut Belediyespor son haftadaki Gümüşhanespor müsabasında 3-2 kazandı.

Menemen Bld. ise Karşıyaka maçında 3-3 berabere kaldı.

Etimesgut Belediyespor, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 8 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Etimesgut Belediyespor, kendi sahasında 26 gol attı, 17 gol yedi.

Menemen Bld., dış sahada 7 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Menemen Bld. 22 kez gol sevinci yaşadı, 13 kez topu ağlarında gördü.