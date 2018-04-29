Etimesgut Belediyespor - Menemen Bld. rakamlar

Etimesgut Belediyespor ve Menemen Bld., 29 Nisan 2018 Pazar günü Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 15:30. Etimesgut Belediyespor 41 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Menemen Bld. 70 puanda ve 2. sırada. Etimesgut Belediyespor, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Menemen Bld., son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 485 kodlu maçı oynayanlar; Etimesgut Belediyespor galibiyet oranı 4.70, beraberlik oranı 3.70, Menemen Bld. galibiyet oranı 1.30.

Etimesgut Belediyespor son hafta oynanan Gümüşhanespor maçında 3-2 kazandı.

Menemen Bld. ise Karşıyaka karşılaşmasında 3-3 berabere kaldı.

Etimesgut Belediyespor, evinde 8 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 26 gol atıp 17 gol yedi.

Menemen Bld., dış sahada 7 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Menemen Bld. 22 kez gol sevinci yaşadı, 13 kez topu ağlarında gördü.