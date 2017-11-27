Etiyopya'da etnik çatışmalar nedeniyle 20'den fazla kişi öldü

Ülkenin yerel yayın organlarından FANA'nın haberine göre, Hükümet Sözcüsü Negeri Lencho, Oromiya ve Somali eyaleti sınırında etnik gruplar arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle şu ana kadar 103 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

AA'nın haberine göre; Eylül ayından bu yana on binlerce kişinin yerinden olmasına ve onlarca kişinin ölümüne yol açan çatışmaların son bir haftada tekrar artış gösterdiğine dikkati çeken Lencho, son bir haftada 20'den fazla kişinin olaylarda hayatını kaybettiğini söyledi.

Lencho, çatışmalar nedeniyle yerlerinden olan halka yönelik çalışmalar başlatıldığını dile getirdi.

İki eyalet sınırındaki çiftçiler arasında uzun yıllardır arazi anlaşmazlıkları yaşanıyor. Eylül ayında, eyalet polisi ve yöneticilerinin de çatışmalara müdahil olduğu iddiası sonucu olaylar büyümüş, halk gösteriler düzenlemişti.

Başbakan Hailemariam Desalegn, geçen haftalarda yaptığı açıklamada, bölgede yaşanan sorunlar nedeniyle eyalet yöneticilerini suçlamıştı.

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