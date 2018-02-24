İHA'nın haberine göre tüm Afrika'nın Dostları Derneği (TADD) tarafında Etiyopya'nın Afar bölgesine gerçekleştirilen sağlık organizasyonunda Üroloji uzmanı Opr. Dr. Serhat Onur, bölgede ilk defa gerçekleştirilen zorlu ameliyatla ilgili şunları söyledi:
"25 yaşındaki Ali Vohabo isimli hastamızın ameliyatını, anestezi teknisyeni ve anestezi uzmanımız Canan hanımla beraber gerçekleştirdik. Buradaki meslektaşlarımız için de bu ameliyat ilk olacak. Onlara bu konudaki tecrübelerimizi aktarıyoruz. İnşallah bundan sonra bu tür ameliyatları burada kendileri yapmaya başlayacaklar. Ali 25 yaşında ve kendisinin sağ böbreğinde çok büyük bir taş vardı".
Afrika'ya sadece ameliyat yapmaya, hasta muayene etmeye gelmediklerini, burada yerel sağlık personelinin eğitimine de katkıda bulunduklarını belirten Onur, "Poliklinikteki hastaları beraber değerlendiriyoruz, onlara tecrübelerimizi aktarıyoruz, aynı şekilde beraber ameliyatlara giriyoruz, anestezi yönünden, cerrahi yönünden onlara bizim bildiğimiz ne varsa öğretmeye çalışıyoruz, buranın şartları ölçüsünde, zaten bu tür seyahatlerdeki en büyük amaç, Afrikalı kardeşlerimize beraber eğitimlerine katkıda bulunmak ve o sayede de buradaki halkın sağlık kalitesini arttırmaya çalışmak" dedi.
Genel Cerrah Dr. Cengiz Kaya da, "Bu bölgede ilk yapılan böbrek ameliyatı olacak, biliyorsunuz Afrika çok zor şartlarda yaşayan insanların olduğu bölge, normalde bu tür ameliyatlar burada yapılmaz ama o kadar yol geldik ve bir insanın şifasına vesile olmak çok güzel bir şey ben de o yüzden üroloji doktoru Serhat arkadaşımıza yardım için ameliyata gireceğim, inşallah muvaffak oluruz" dedi.
Ali Vohabo'nun ameliyatının başarılı geçtiğini belirten Onur, "Kendisi çok iyi, çok zor bir ameliyat oldu gerçekten, herşey iyi gidiyor ameliyat sonrası.Ali 25 yaşında, buradan yaklaşık 120 kilometre uzaklıkta bir köyde yaşıyor. Beş yıldan beri böbrek taşı şikayetleri varmış, bu bölgede gidebildiği tüm hastanelere gitmiş, şu an bulunduğumuz hastaneye 3 defa gelmiş ama maalesef bu ameliyatı gerçekleştiremedikleri için bize başvurdu.
Biz de bu ameliyatı yaptık, şu an gayet iyi hastamız, yürüyor mobilize oluyor, yemesi içmesi başladı. 3-4 gün sonra da diren çekildikten sonra da Aliyi evine göndereceğiz, kendisi evli, karısı evde onu bekliyor. Gayet de mutlu" dedi.
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