İş insanı Ayşe Cevahir Ersoy ile eşi Mehmet Kenan Ersoy Ağustos 2016'da Etiyopya Cumhuriyeti'nde yetimhanede yaşayan 2 yaşında iki çocuğu evlat edinmek için başvurdu. Çift, Etiyopya hükümeti ile 2 yaşında yetim kalan Salem ve Yaret isimli çocukları evlat edinmek için sözleşme imzaladı. Etiyopya yerel mahkemesi de sözleşmeyi onayladı.

Habertürk Haber Merkezi’nden Hayati Arıgan'ın haberine göre, çocukları Türkiye'ye getiren çift, Etiyopya mahkemesinin kararının Türkiye'de de geçerli olabilmesi için tanınma ve tenfiz davası açarak çocukların nüfus kütüğüne tescilini istedi. Dava dilekçesinde, "Etiyopya mahkemesinin kararının Türkiye'de de tanınmasını, çocukların Ersoy çiftine ait nüfus kaydına tescilini ve bu karar doğrultusunda nüfus kaydının düzeltilmesini istiyoruz" denildi. Bu arada henüz nüfusa kayıt olmadıkları için, çocukların temsiliyeti için mahkeme kayyım atadı.

İstanbul Aile Mahkemesi'nde bugün karar duruşması yapıldı. Duruşmaya Ayşe Cevahir Ersoy'un avukatları katıldı.

Mahkeme, Etiyopya yerel mahkemesi tarafından onaylanan evlatlık sözleşmesinin mahkemeye ulaştığını bildirerek, davayı karara bağladı. Mahkeme, çocukların temsiliyeti için atadığı kayyımın kaldırılmasına karar vererek, şuan da 3,5 yaşında olan kız çocuğu Salem Mehmet Ersoy ile 3 yaşında olan erkek çocuğu olan Yaret Mehmet Ersoy'un Ersoy çiftinin çocukları olarak tanınmasına karar verdi.

Karar kesinleşince Ersoy çifti evlat edindikleri çocukları nüfuslarına geçirebilecek.

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